Ceará: Formação Policial propõe disciplinas de atuação com grupos vulneráveis e atendimento pré-hospitalar

O Governo do Estado realiza mudanças na matriz curricular dos agentes de segurança pública. Conforme informações do secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, Sandro Caron, a formação policial tem que se adequar à realidade dos cearenses. “A matriz curricular é permanentemente trabalhada. Nós teremos, nessa formação, a disciplina para atuação policial frente a grupos vulneráveis e uma disciplina de atendimento pré-hospitalar”, destaca.

Caron estava, nesta manhã, 14, na aula inaugural do Curso de Formação e Treinamento Profissional dos aprovados no concurso público para escrivão e inspetor de Polícia Civil, que contou ainda com a presença do governador do Ceará, Camilo Santana, e da vice-governadora, Izolda Cela.

“Todo policial formado no Estado vai ter condições de prestar os primeiros socorros, havendo algum tipo de acidente. Trata-se de uma série de alterações na formação dos policiais civis, assim como foi feito com os policiais militares e integrantes da Pefoce”, detalha Caron sobre a grade curricular.

A aula aconteceu no Ginásio da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp), evento direcionado aos alunos que prestaram concurso para provimento de cargos da Polícia Civil em 2021.

Conforme Camilo Santana, ao todo, participam da capacitação 534 profissionais, sendo 411 para o cargo de inspetor e 123 para a função de escrivão. "A capacitação consiste em um período de três meses de curso. Os aprovados serão imediatamente homologados para reforçar o corpo de ação de segurança pública no Estado", informou Camilo.

Além desta formação para policiais civis, a Secretaria de Segurança Pública promoveu a formação de 180 novos bombeiros, 120 novos integrantes para Perícia Forense. Os planos da SSPDS é que nos próximos dias haja a formação de mais 3 mil policiais militares. O POVO solicitou à SSPDS e Aesp mais informações sobre a matriz curricular que guiará a formação dos agentes de segurança e aguarda respostas.

