Estação de tratamento de esgoto em Pacoti é inaugurada pelo Governo do Ceará

Município deve contar com cobertura de 85% da rede de esgoto com o funcionamento do sistema. Governo assinou ainda ordem de serviço para obras de abastecimento de água de distrito de Guaiúba

O governador Camilo Santana inaugurou neste domingo, 13, a nova estação de tratamento de esgoto de Pacoti e assinou a ordem de serviço para o início das obras do sistema de abastecimento de água do distrito de Dourado, em Guaiúba. Ao todo, os investimentos nos dois locais somam R$ 10,6 milhões.

Em Pacoti, a 93,5km de Fortaleza, a estação de tratamento de esgoto foi reformada e recebeu novos equipamentos. O projeto interliga as duas bacias de esgoto já existentes no município por meio de uma estação elevatória e uma estação de tratamento mais moderna. Para a execução desses serviços, foram investidos em torno de R$ 7,8 milhões, beneficiando aproximadamente 8.600 pessoas e ampliando a cobertura da rede de esgoto para 85% do município, segundo o prefeito Marcos Norjosa (PT).

No distrito de Dourado, em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, a obra autorizada consiste na implantação de quase 14 mil metros de rede de distribuição de água. Além disso, será construído um reservatório elevado, uma estação de tratamento, uma elevatória para bombeamento da água e uma estação de tratamento dos rejeitos gerados, utilizada para recirculação e reaproveitamento. Ao todo, serão investidos mais de R$ 2,8 milhões no projeto que beneficiará cerca de 330 famílias na região. A previsão para conclusão do serviço é de seis meses.

"Inauguramos uma obra que eu considero importante, mas às vezes os políticos não querem investir em saneamento, pois a obra é enterrada e ninguém vê. Mas é importante investir nesse sistema, pois saneamento é saúde. A cada R$ 1 que se investe em saneamento, a gente economiza R$ 4 em saúde”, ressaltou o governador, quando em Pacoti.

