Agentes comunitários de saúde terão reajuste de 10,74% no Ceará

A partir de abril, 6.361 agentes comunitários de saúde no Ceará terão reajuste salarial de 10,74%. O aumento é equivalente ao dado aos servidores da administração pública. O anúncio foi feito pelo Governo do Estado.



O decreto que estabelece o aumento salarial dos agentes comunitários de saúde foi assinado na última sexta-feira, 11, pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), pela vice-governadora, Izolda Cela e pelo secretário de saúde do Estado, Marcos Gadelha.



Durante o evento de assinatura do decreto, Camilo lembrou que em 2015, no início de sua primeira gestão, foi garantido aos agentes comunitários de saúde o piso salarial nacional da categoria.

“Esses profissionais também foram beneficiados pelo adicional de insalubridade, incorporado por lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Com esse reajuste de 10,74%, passam a receber acima do piso nacional”, destacou o petista.



Para o secretário de saúde, Marcos Gadelha, a revisão salarial é de extrema importância para a valorização desses profissionais, que atuam na atenção primária de saúde. “É uma categoria que surgiu no Estado na década de 1980, depois sendo reconhecida pelo Governo Federal em 1991. O trabalho deles tem impacto histórico na redução da mortalidade infantil no Ceará, inclusive com reconhecimento internacional. Hoje, com esse reajuste, o Governo do Ceará reafirma seu compromisso com os trabalhadores responsáveis pela prevenção e promoção da Saúde” declarou Gadelha.

