Defensoria publica edital para concurso com 60 vagas e salários de R$ 27 mil

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) publicou em sua plataforma, o edital do VIII Concurso Público para a Entrância Inicial da carreira de defensora e defensor público do Estado. São 60 vagas disponíveis. O salário inicial de defensor público é de R$ 27.528,09.

As inscrições iniciam às 10 horas do dia 3 de março de 2022 e seguem até as 14 horas 5 de abril de 2022, devendo ser feitas somente pelo site. A organização do certame é da Fundação Carlos Chagas.

O concurso conta com 5% de suas vagas reservadas para pessoas com deficiência. Além disso, será o primeiro da história da Defensoria a reservar 20% das vagas para pessoas negras, 5% para quilombolas e 5% para indígenas. Será criada uma comissão especial de heteroidentificação para garantir o cumprimento das vagas reservadas.

O concurso conta com quatro etapas de provas e títulos para verificar os conhecimentos técnico-jurídicos dos candidatos, bem como a aptidão para a carreira e os requisitos legais para o exercício do cargo efetivo de defensor e defensora.

A data da prova escrita preliminar objetiva é o dia 5 de junho de 2022. Já a prova escrita discursiva será nos dias 30 e 31 de julho. A data da prova oral irá depender das fases anteriores. Os(as) candidatos(as) aprovados na Prova Oral deverão apresentar os títulos para a última fase do concurso.



