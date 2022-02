312 pessoas desaparecidas no Ceará foram localizadas pela Polícia Civil em 2021

No ano de 2021, cerca de 312 pessoas no Estado foram encontradas com vida e entregues aos seus familiares. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), grande parte do sucesso na localização dessas pessoas está na troca de informações entre a população e os investigadores. Segundo dados divulgados pela Instituição, entre o perfil das pessoas desaparecidas, 73,03% das vítimas são do sexo masculino.

A localização de pessoas desaparecidas no Estado ocorre por meio da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme apontou a PC-CE, em casos de desaparecimentos, é comum familiares das vítimas se esquecerem de reportar o caso às autoridades de segurança e registrarem um Boletim de Ocorrência (BO). Contudo, a ação é fundamental para agilizar o processo das buscas.



Conforme apontou o delegado e titular da 12ª DHPP, Augusto Soares, um dos maiores mitos envolvendo casos de desaparecimentos é a espera de 24 horas após o sumiço para que as autoridades sejam avisadas. “Quanto antes você registrar o desaparecimento, melhor. Nos repassem o máximo de informações, idade, características físicas, se a pessoa possui tatuagem, qual a roupa que ela estava, quando foi vista pela última vez, número do celular da vítima, cartões de créditos que ela possa estar. Essas informações são fundamentais para o trabalho do investigador", explica o delegado

Ainda de acordo com a PC-CE, em 43,67% dos casos as vítimas possuem idades de 30 a 59 anos. O delegado Augusto Soares também ressalta que, com base nas investigações percebe-se que a maioria das pessoas que se encontram desaparecidas fazem parte de grupos vulneráveis, como idosos, adolescentes e pessoas com algum problema psicológico. "Alguns idosos acabam saindo de casa e esquecem como voltar para seu lar. Isso implica dizer que não devem andar sozinhos para lugares mais distantes", destaca o titular da 12ª DHPP.

"Já os jovens, acabam sendo facilmente ludibriados a conhecer novas pessoas e sair até mesmo de seu Estado para encontrar com pessoas que só conheceram pela internet, isso é um grande perigo, além de pessoas que passam por algum problema psicológico, como depressão, por exemplo”, conclui Augusto Soares.

Tipos de desaparecimento

Existem três tipos de desaparecimento. O voluntário é quando a pessoa se afasta por vontade própria e sem avisar. Isso pode acontecer por diversos motivos, como desentendimentos, medo, planos de vida diferentes, dentre outras razões. Também há o involuntário, quando a pessoa é afastada do cotidiano por um evento sobre o qual não tem controle, como, um acidente, um problema de saúde, um desastre natural. Por fim, também existe o forçado, quando outras pessoas provocam o afastamento, sem a concordância da vítima.

Como ajudar

Qualquer informação sobre uma pessoa desaparecida deve ser comunicada à 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Confira mais informações abaixo:

Endereço: Rua Juvenal de Carvalho, nº 1125, bairro de Fátima, Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3257-4807 e (85) 99111-7498

E-mail: 12dp.dhpp@policiacivil.ce.gov.br

Instagram e Facebook: @desaparecidosdhppce

A Polícia Civil reforça que é fundamental que as informações dadas para auxiliar nas investigações sejam verdadeiras, ou que aquela informação de fato contribuirá com o trabalho policial. O repasse de informações falsas é crime previsto no artigo 340 do Código Penal, com pena de detenção de um a seis meses, ou multa.



