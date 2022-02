Divulgação das notas de corte do Sisu gera expectativa para os candidatos

Criado pelo governo federal em 2010 como alternativa aos vestibulares realizados pelas instituições públicas de Ensino Superior, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deve publicar nesta terça-feira, 22, a nota de corte para os alunos que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC), no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para os candidatos.

LEIA MAIS | "Demorava 5 horas pra escrever", relata cearense nota 1.000 na redação do Enem

O período de inscrições se encerrou na última sexta-feira, 18, quando foram disponibilizadas as últimas notas de corte parciais para cada curso, o que serve como indicador para que os candidatos avaliem se a pontuação obtida na prova seria suficiente para a disputa da vaga na universidade. Enquanto isso, o momento é de expectativa para o resultado oficial. “Ando com muita ansiedade, não consigo nem dormir. Preferi não ficar consultando [as notas de corte preliminares] para não ficar mais tenso ainda”, confessa Jean Lucas Fernandes, de 19 anos, que trabalha como repositor e mora no Rio de Janeiro. O jovem está tentando a seleção pela primeira vez e quer cursar Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jean Lucas Fernandes, 19 anos: "preferi não ficar consultando (as notas de corte)" (Foto: ACERVO PESSOAL)



O estudante Sávio Valentim, 18, de Itapajé, distante 309 km de Fortaleza, tenta a seleção pela segunda vez, mas está igualmente tenso com o que pode acontecer na terça-feira. “Está me dando muito um frio na espinha porque nesse ano parece que as notas de corte aumentaram”, aponta. “Ando muito nervoso porque não consegui continuar a faculdade ano passado, quando tinha terminado o ensino médio, e investi muita confiança nesse segundo ano”, explica.

Sávio Valentim, 18 anos, mora em Itapajé e tenta vaga em cursos na UFC: "Está me dando um frio na espinha" (Foto: ACERVO PESSOAL)



O rapaz tem como primeira opção Ciências Econômicas e Análise e Desenvolvimento de Sistemas como segunda alternativa, ambos os cursos na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Sobre o assunto Nota de corte do Sisu 2022: quando e que horas sai a 3ª e última parcial?

Projeto online ajuda alunos de escolas públicas a ingressar em universidades

Imparh abre inscrições para Cursos de Extensão em idiomas e produção textual

Já Giullya Lobo Felicio, 17, de São Gonçalo (RJ), lamenta não ter tido muitas oportunidades, já que estudou sozinha. “Ainda assim, minhas notas foram todas acima da média e tirei 800 em Redação”, ressalta. Giullya espera conseguir uma vaga em Serviço Social ou Filosofia na UFRJ ou Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Em um contexto geral, a pandemia em si já é um motivo de ansiedade maior, pelo menos pra mim. Além disso, acredito que tenha existido uma negligência por parte do governo. Diversos boatos circularam na época e inclusive houve uma onda de demissão em massa por parte dos funcionários do Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo Enem]. Outra problemática foi em relação ao conteúdo da prova, que pareceu desatualizado e muito conteudista, segundo alguns professores”, completou.

Giullya Lobo Felicio, 17, descreve a tensão gerada por problemas na gestão do Inep e no conteúdo da prova do Enem (Foto: ACERVO PESSOAL)



Apesar dos problemas no último ano, o modelo de seleção ainda é bem visto pelos candidatos. “Apesar de ser toda uma loucura, creio muito que a unificação de sistema para o acesso às federais possibilita uma maior abrangência para quem quer tentar uma vaga nas Universidades. Tanto a prova, que é o Enem, como o sistema em si são necessários e facilitam muito para quem sonha com o ensino superior”, defende Sávio Valentim.

Cronograma do Sisu

22 de fevereiro

Resultado da chamada regular

23 de fevereiro a 8 de março

Matrícula da chamada regular nas instituições

22 de fevereiro a 8 de março

Prazo para participar da lista de espera

10 de março

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

Fonte: Sisu.mec.gov.br



Tags