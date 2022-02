Chove em 95 municípios do Ceará entre madrugada e manhã deste sábado, 19

Dos 111 municípios monitorados pela Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme), 95 registraram chuva na madrugada ou na manhã deste sábado, 19. O total equivale a 85,6% das cidades com pontos de medição pluvial da Fundação.

Dos 182 postos de medição, 153 registraram precipitações, 84,1% do total. A maior chuva do Ceará neste sábado foi no posto Paripueira, em Beberibe, com 132,2 mm. Outros pontos de destaque foram Maranguape (Fazenda Columinjuba), com 78 mm, e Fortim, com 72 mm.

A macrorregião Jaguaribana foi a com mais registros: todos os 16 municípios da área tiveram chuva, com marcações em 36 dos 37 postos. Em seguida vêm Ibiapaba, com registros em 20 dos 21 municípios e 26 dos 32 pontos de medição, e Sertão Central e Inhamuns, com chuva em 12 dos 20 municípios (26 dos 36 postos da Funceme).

Em Fortaleza, até o momento, a chuva foi mediana. O maior registro foi no posto de medição Castelão, com 49,7 mm. O posto Messejana teve 36 mm, e o Água Fria, último da Capital, apenas 24 mm. Os dados foram atualizados pela última vez às 12h20min de hoje.

