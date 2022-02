"Tive medo de não voltar para casa", relata médica do Samu após infecção por Covid-19

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou, desde o início da pandemia, cerca de 20 mil ocorrências de pacientes com Covid-19, no Estado. Conheça um pouco da rotina dos profissionais do Samu durante a pandemia, no Ceará.

“Linha de frente” na pandemia de Covid-19 é o termo usado para se referir às pessoas que estão em contato mais intenso e constante com o coronavírus. Portanto, possuem maior risco de contrair a infecção, principalmente em função do papel que desempenham na sociedade e no combate ao vírus.

É o caso dos trabalhadores que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará. O Samu registrou cerca de 19 mil ocorrências de pacientes com Covid-19 no Estado. É nesse corpo de profissionais que está a médica intervencionista, Ana Paula Guedes, que atua na base de Jaguaribe.

Nos períodos mais difíceis da pandemia, Ana contraiu o vírus e temeu por sua vida: “Eu saía de casa para ir ao trabalho, sempre com muito cuidado de não levar a doença para casa. Mesmo com os cuidados, eu me contaminei e fui hospitalizada. Eu tive muito medo de não voltar para casa e para os meus filhos”, comentou.

De acordo com a médica, mesmo com todo o cuidado, o medo era constante: “Tínhamos uma rotina de muito cuidado. Eram medidas de proteção 24 horas por dia. Eu tinha muito medo de contaminar meus familiares, principalmente meus filhos. Foram dias de muita renúncia”, relata.

Ana Paula Guedes, médica intervencionista do Samu 192 Ceará, na base Jaguaribe (Foto: Arquivo Pessoal)



Desde o começo da pandemia, em março de 2020, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tem sido um recurso importante na assistência de pessoas acometidas pelo coronavírus. De lá até até os dias atuais foram 19.194 ocorrências, entre atendimentos e transferências de pacientes no Ceará.

Até então, profissionais de saúde que atuam no Samu Ceará estavam habituados a atender situações de urgência e emergência da população, como ocorrências de trânsito, Acidente Vascular Cerebral (AVC), queimaduras graves e engasgos.

O médico regulador e intervencionista da Central de Regulação de Urgência (CRU) do Cariri, Mário Gustavo Nóbrega, lembra bem do início dos primeiros atendimentos de pacientes com Covid-19, das incertezas e do medo que alguns profissionais sentiam diante do desconhecido.

“Gosto de lembrar que tive medo de atender essa ocorrência, mas o medo é importante porque, na ocasião, me deu forças”, relembra, afirmando que, naquele período, os trabalhadores já obedeciam a alguns protocolos, como o de uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Profissionais de saúde atuando no Samu Ceará durante a pandemia de Covid-19 (Foto: Secretária da Saúde do Estado do Ceará)



Para ilustrar a atuação do Serviço, em 2020, o Samu realizou 6.132 suportes a pacientes com a doença, incluindo transferências a unidades de maior complexidade. Somente no mês de junho daquele ano, pico da primeira onda, foram realizadas 1.164 ocorrências, entre atendimentos e transferências inter-hospitalares.

Já no ano de 2021, considerando o mês de abril, durante o pico da segunda onda de Covid-19, os profissionais atenderam 2.575 ocorrências. Foi mais do que o dobro do registrado no momento mais agudo da onda anterior.

No ano passado, foram realizados 12.532 atendimentos e transferências de pessoas com a síndrome respiratória. Por fim, em janeiro deste ano de 2022, os atendimentos já somam 530 assistências prestadas pelo Serviço.

Acompanhe a entrevista:

Ana Paula Guedes, médica intervencionista do Samu 192 Ceará - Base Jaguaribe

O POVO: O que foi mais marcante nesses últimos anos de pandemia?

Ana Paula Guedes: Foi termos as nossas vidas arrancadas das nossas mãos, por um vírus desconhecido até então, de alta transmissibilidade. Isso nos direcionou a um isolamento social de forma abrupta, onde entes queridos além de serem acometidos pela doença, tinham que ficar sozinhos, afastados de seus familiares. Além disso, muitas vezes, as pessoas internadas tinham que ser transferidas para municípios desconhecidos, ficando aos cuidados de pessoas também desconhecidas.

OP: Como era a rotina durante o período mais intenso de ocorrências, pico da pandemia?

Ana: Extenuante! Muitas transferências em um curto espaço de tempo. Nós chegávamos de uma ocorrência e já tínhamos que fazer outra. Muitas vezes isso era feito sem que conseguíssemos nos alimentar direito. Estávamos com sono, calor e sede, eram muitos os colegas que passavam mal.

Nós passávamos muitas horas paramentadas com uma roupa quente, porém, necessária para nos protegermos. Apesar disso, muitos profissionais foram contaminados. Estávamos também cansados por causa da rotina extenuantes de plantões, necessários para cobrirmos os colegas doentes e não deixar o serviço descoberto e a população sem assistência.

OP: Houve casos marcantes?

Ana: Sim, sem dúvidas. Eu me emocionei em vários momentos, mas lembro um em especial. Nós estávamos levando uma paciente até a Santa Casa de Misericórdia em Fortaleza. Ela era de Tabuleiro do Norte. Essa paciente intercorreu durante o transporte, sendo necessário entrarmos no hospital de Chorozinho para estabilizá-la. Deu tudo certo. Nós seguimos viagem após a estabilização da situação.

OP: Como era a rotina com sua família?

Ana: Tínhamos uma rotina de muito cuidado. Eram medidas de proteção 24h por dia. Eu tinha muito medo de contaminar meus familiares, principalmente meus filhos. Foram dias de muita renúncia. Nós só saímos em casos estritamente necessários e cumprimos todo isolamento.

No geral, só eu saia de lá para ir trabalhar, sempre com muito cuidado de não levar a doença para casa. Mesmo com os cuidados, eu me contaminei. Fui hospitalizada no Hospital da Unimed de Limoeiro do Norte (HRVJ), onde fiquei internada durante cinco dias, em junho de 2020. Eu tive muito medo de não voltar pra casa e para os meus filhos, mas graças a Deus, me recuperei e continuo desempenhando a minha profissão com muita dedicação, responsabilidade, e amor aos meus pacientes.

Ana Paula Guedes, médica intervencionista do Samu 192 Ceará, na base Jaguaribe (Foto: Arquivo Pessoal)



OP: Como comparar a atuação no Samu nos períodos pré-pandemia e nos últimos anos?

Ana: O Samu é e sempre foi um serviço indispensável à população. Ele atua com bons profissionais, dando a assistência de uma forma geral, com muita responsabilidade. Durante a pandemia, o Samu superou as nossas expectativas, exercendo um papel de extrema importância, em momento trágico e triste para a população com a chegada da Covid-19.

O trabalho dos profissionais foi desempenhando com qualidade, atendendo de forma rápida e eficaz às necessidades dos serviços hospitalares, dos pacientes contaminados e dos profissionais de saúde, nos dando condições de trabalho, para juntos enfrentarmos o momento de dor e perdas familiares.



