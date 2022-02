Chove em mais de 70 municípios no Ceará nesta terça-feira, 15

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará registrou chuvas em 71 municípios nesta terça-feira, 15. Entre as 112 cidades que informaram dados, a região do Cariri se destacou com grandes precipitações em Barbalha e Cariús, com 35 e 22 milímetros, respectivamente. Na região do Sertão Central e Inhamuns, a cidade de Choró marcou 23 mm.

Em Fortaleza, com o clima nublado, foram registradas chuvas pela Funceme, com 9.2 mm no posto do Castelão. Na região litoral da capital, as cidades de Beberibe e Pindoretama tiveram os maiores registros, com 25.2 e 20 mm, respectivamente.

Sobre o assunto Funceme prevê maior chance de chuva nas áreas oeste e sul do Ceará

Águas do São Francisco chegam novamente ao Castanhão até o fim do mês

Óleo nas praias: municípios do Litoral Oeste devem ficar alerta para manchas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a Funceme, a previsão de terça-feira, 15, e quarta-feira, 16, no Estado é de que todas as macrorregiões poderão receber precipitações pontuais e predominantemente de baixa intensidade. Com o céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.

Cidades com mais chuva nesta terça-feira

Barbalha - 35 mm

Beberibe - 25.2 mm

Aiuaba - 24.4 mm

Choró - 23 mm

Cariús - 22 mm

Reriutaba - 22 mm

Senador Pompeu - 22 mm

Palmácia - 20 mm

Brejo Santo - 20 mm

Como a chuva é medida

De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), o índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e em determinado período. O índice é calculado em milímetros. Um milímetro de chuva significa um litro de água acumulado em um metro quadrado.





Tags