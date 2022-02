Morre José Romcy, ícone do comércio cearense e fundador das lojas Romcy

Empresário foi ícone do varejo no Centro de Fortaleza, tendo fundado as lojas Romcy ao lado do irmão, Antônio, que faleceu em 2015. José tinha 95 anos

Faleceu neste domingo, 13, o empresário José Romcy, aos 95 anos. Ele foi um dos fundadores das lojas Romcy, histórica rede de departamentos e uma das maiores do Ceará. Com o slogan "barato todo dia", a empresa tinha como forte as ofertas de preços baixos e as propagandas.

Fundou as Lojas Romcy em 1961 ao lado do irmão, Antônio Romcy, que faleceu em abril de 2015. Assis Cavalcante, presidente Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), comentou sobre a influência do empresário para o comércio no Estado. "José Romcy foi um grande empresário do varejo cearense, um visionário na criação da loja de departamento, como também do comercial instantâneo. Isto é, um comercial feito todos dias que trazia ofertas que diziam "o barato do dia Romcy", declarou.

Assis Cavalcante também relembra que o empresário contribuiu para o desenvolvimento do Centro de Fortaleza, bem como ser pioneiro em descentralizar as lojas de departamento para o bairro Aldeota e Benfica.

O velório acontecerá a partir das 6 horas de amanhã, segunda-feira, 14, no Complexo Funerário Ethernus. Às 13 horas será realizada uma missa de corpo presente.





