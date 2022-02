Atleta cearense relata ter passado por transplante após usar remédio para emagrecer

Apesar de praticar exercícios físicos, a atleta se incomodava com a barriga e decidiu começar o uso do remédio para emagrecimento. Um mês depois, ela foi diagnosticada com hepatite medicamentosa e inflamação no fígado

A atleta cearense Janyne Luna, de 32 anos, precisou passar por transplante de fígado após tomar um remédio para emagrecer sem prescrição médica. Praticante de basquete, crossfit e beach tennis, Janyne contou ao O POVO que parou com o medicamento após 20 dias de uso sem resultados. Um mês depois, sintomas como enjoo, corpo e olhos amarelados, inchaços, confusão mental e tremor nas mãos começaram a se manifestar.

"Mandei manipular o remédio com a receita de uma amiga, que havia passado por um nutrólogo. Nunca tinha tomado remédio para emagrecer, esse foi o primeiro e único", contou a atleta, que passou a tomar a droga por se incomodar com a barriga e precisou ficar internada quando foi buscar atendimento médico. O caso aconteceu em 2019.

O relato da atleta é importante para ressaltar a necessidade de prescrição e acompanhamento médico antes e durante o uso de medicamentos.

Depois de fazer diversos exames, Janyne foi diagnosticada com hepatite medicamentosa e inflamação no fígado, enquanto já fazia tratamento. "Como o tratamento não estava fazendo efeito, fui listada para transplante com prioridade, pois meu fígado já estava em falência. O processo demorou cerca de cinco dias", explicou a atleta.

Hepatite medicamentosa

É uma grave inflamação do fígado causada pelo excesso do uso ou toxicidade de alguns tipos de medicamentos, principalmente os que têm capacidade para causar irritação no fígado. A hepatite medicamentosa também pode acontecer devido à hipersensibilidade da pessoa a um determinado medicamento.

Os principais sintomas que apontam hepatite medicamentosa, são: cor amarelada na pele e nos olhos, náuseas, vômitos, mal-estar e urina escura.

Vida após o transplante

Após o transplante, Janyne voltou a ter uma vida normal. Atleta desde criança, ela voltou para suas atividades físicas cotidianas e até participou do Campeonato brasileiro de basquete master, categoria 30+, sagrando-se campeã. "Tenho cuidado com a alimentação, mas hoje por questão de saúde e não de estética", finalizou a atleta.



