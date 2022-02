Chove em 13 municípios do Ceará; maior chuva é em Barbalha

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará registrou poucas chuvas nesta manhã sábado. Entre os 41 municípios com dados coletados, 13 tiveram registro de precipitações. No Interior, as cidades de Barbalha e Missão Velha tiveram as maiores chuvas, com 47,5 mm e 31,4 mm, respectivamente.

Na Região Metropolitana de Fortaleza, incluindo a Capital, não houve registros de precipitações nos pontos de coleta da Funceme. O Ceará se encontra, desde o início do mês, no período de quadra chuvosa — os quatro meses de maior registro histórico de precipitação a cada ano, considerado decisivo para definir se haverá seca na temporada.



Cidades com mais chuva neste sábado

Barbalha - 47,5 mm

Missão Velha - 31,4 mm

Barro - 25,6 mm

Granja - 14,2 mm

Aurora - 12,4 mm

Campo Sales - 12,2 mm

Juazeiro do Norte - 8,5 mm

Ipaumirim - 8 mm

Crato - 8 mm

Como a chuva é medida

De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), o índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e em determinado período. O índice é calculado em milímetros. Um milímetro de chuva significa um litro de água acumulado em um metro quadrado.



