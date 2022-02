Hospital da Mulher precisa de doações de leite materno e faz coleta domiciliar

A maternidade possui uma UTI neonatal com média de 42 internações mensais

O Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (HMDZAN) — Hospital da Mulher — necessita de doações de leite e está fazendo campanha para incentivar as lactantes com o objetivo de reforçar o estoque da maternidade. A unidade em Fortaleza tem oferecido como opção a coleta domiciliar para facilitar o abastecimento. As interessadas podem entrar em contato pelo telefone (85) 9836 0172, das 7 às 19 horas, e fazer um pré-cadastro.

Após análise de exames de pré-natal, a visita domiciliar é marcada para a entrega do kit de doação (gorro, máscara, vidro estéril e folder de instruções). Atualmente, a maternidade possui uma UTI neonatal com média de 42 internações mensais. Entre os bebês internados, há também os prematuros extremos, que são aqueles bebês que têm o leite materno como condição principal de sobrevivência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Agosto Dourado: amamentação previne doenças da infância

Mães lactantes enlutadas podem doar leite, reforça a Anvisa

Eusébio: 10ª Semana do Bebê debate qualidade de vida na primeira infância



O leite materno é considerado o alimento mais completo para a formação de um bebê. Nele estão contidas todas as proteínas, vitaminas, gorduras, água e os nutrientes necessários para o completo desenvolvimento da criança. Além de possuir anticorpos e glóbulos brancos, que são essenciais para proteger o bebê contra doenças.



Segundo o diretor do Hospital da Mulher, Rodrigo Linhares, qualquer quantidade de leite pode ajudar. Até a menor quantidade de leite é importante para ajudar nas refeições dos bebês, reforça ele: "Dependendo do peso, 1 ml já é suficiente para nutrir um recém-nascido".

Como funciona a coleta domiciliar de leite materno?

Após receber o kit de doação, a doadora realiza a coleta o seu leite. Depois, basta entrar em contato com o Hospital para o recolhimento do material por uma equipe destinada às captações domiciliares.



A coleta domiciliar ocorre de segunda a sexta-feira, em horário comercial.



Tags