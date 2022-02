Vídeo que mostra assalto a posto do BPRE em Maracanaú é improcedente, diz Polícia

Nas imagens, um indivíduo invade o local com uma arma de fogo em mãos, em seguida ocorre uma troca de tiros com o vigilante que fazia a segurança do ambiente

Vídeo de um assalto que supostamente seria no Posto de Fiscalização Fixa do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), na cidade de Maracanaú, é improcedente. As imagens, na verdade, são de assalto no último dia 18 de janeiro a uma padaria na rua 8 de Setembro, no bairro Varjota, em Fortaleza.

Na ação, dois indivíduos invadem o local municiados com uma arma de fogo, e em seguida ocorre uma troca de tiros com o vigilante que fazia a segurança do ambiente. Os suspeitos fugiram em seguida sem levar nada.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou nesta quinta-feira, 10, que o assalto mostrado no vídeo aconteceu por volta de uma hora da madrugada do dia 18 de janeiro deste ano. "O vigilante do estabelecimento reagiu contra a investida criminosa, tendo os suspeitos fugido em seguida sem consumar o roubo", diz a nota da PMCE.

Veja o vídeo:

