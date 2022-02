Hospital de Saúde Mental oferece atendimento para pacientes com ansiedade no Ceará

Serviços são disponibilizados no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), localizado na rua Vicente Nobre de Macedo (sem número), no bairro Messejana, em Fortaleza

O Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), está oferecendo atendimentos emergencial e ambulatorial voltados para pacientes com ansiedade. Os serviços são disponibilizados no HSM, localizado na rua Vicente Nobre de Macedo (sem número), no bairro Messejana, em Fortaleza.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas convivendo com o transtorno, tendo sido também o mais frequente durante a pandemia da Covid-19. Quando não tratados, os transtornos de ansiedade podem se agravar e dificultar o manejo terapêutico, segundo Matias Carvalho Aguiar Melo, médico e preceptor da Residência Médica de Psiquiatria do HSM. Sobre o assunto Pesquisa revela aumento de transtornos psiquiátricos após-covid-19

O médico afirma, em nota, que além dos casos de ansiedade, os índices de depressão também têm aumentado, podendo ter como principal motivo o isolamento social adotado durante os picos da pandemia. Os principais sintomas físicos da ansiedade envolvem náuseas, tontura, falta de ar, tensão muscular, irritablidade, taquicardia e fadiga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já os sintomas emocionais da ansiedade se manifestam por meio de agitação, nervosismo, medo constante, dificuldade de concentração, preocupação excessiva e insônia, de acordo com dados do HSM. Matias explica que a diferença da ansiedade normal e da patológica está no sofrimento e na disfuncionalidade.

Em casos mais extremos, a ansiedade também pode se manifestar por meio do transtorno de pânico, com sintomas físicos intensos, onde a pessoa chega a pensar que pode morrer, explica o médico. Em sua manifestação, as crises geralmente duram de 20 a 30 minutos, podendo ser caracterizadas por taquicardia, falta de ar, dor no peito, tremores e sudorese.

Sobre o assunto Uma em cada dez crianças de até 5 anos está acima do peso no Brasil

Inteligência artificial pode acelerar diagnóstico de hanseníase

O tratamento após o diagnóstico de transtorno de ansiedade envolve, principalmente, a realização de terapia tanto com psicólogo quanto com psiquiatra. Segundo o médico, as chances de uma melhora mais rápida e mais completa com o tratamento conjunto é maior, sendo necessário incentivar também a prática de atividades físicas e de lazer.

Atividade física

A prática de atividades físicas também é uma recomendação como forma de prevenção e tratamento tanto da ansiedade como da depressão, sendo indicado realizar uma abordagem multidisciplinar. Ioga, acupuntura, florais e outras terapias são atividades que também podem auxiliar no controle dos sintomas e de suas manifestações.

Não tratar a ansiedade quando patologia pode levá-la a evoluir por meio do desenvolvimento de comorbidades, como depressão e uso de substância, além de aumentar o risco de suicídio, devendo o tratamento ser buscado o quanto antes. O médico completa indicando a criação de rotinas, a prática de bom sono e investimento em atividades de lazer.

Serviço





Núcleo de Transtorno de Ansiedade (Nuta)

Onde: Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM) | Rua Vicente Nobre de Macedo, s/n – Messejana – Fortaleza – CE

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags