Duas viaturas se envolvem em acidentes diferentes no mesmo trecho da CE-060

Um vídeo que circula nas redes sociais registra os momentos seguintes após dois acidentes envolvendo viaturas da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em um mesmo local. Os incidentes ocorreram nessa terça-feira, 8, por volta de 21h30, na rodovia CE-060, altura do km 12, na cidade de Pacatuba.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma viatura do Policiamento Ostensivo Geral (POG) trafegava na rodovia estadual quando um cachorro avançou na pista, momento em que o motorista da viatura desacelerou o veículo e um carro Toyota Hilux colidiu contra a traseira da viatura da Corporação. Ficaram feridos o motorista da viatura e um passageiro da Hilux, que foram atendidos em uma unidade hospitalar.

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foi até o local atender a ocorrência da colisão entre a viatura do POG e a Hilux. De acordo com a SSPDS, a equipe parou o veículo, e sinalizou a via, até que um carro Chevrolet Opala veio em alta velocidade chocando-se seguidamente contra os cones de sinalização e finalmente contra a traseira da viatura do BPRE.

De acordo com a PMCE, o motorista que causou o segundo acidente, João Margley Pereira Gomes, 51, aparentava sinais de embriaguez, que foi comprovada por meio do teste de etilômetro. O homem recebeu voz de prisão, sendo apresentado na Delegacia de Maracanaú, onde foi autuado com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Antes, o homem recebeu socorro médico.





