Zona de convergência deve aumentar chances de chuva durante a 2ª quinzena de fevereiro

Com a diminuição das chuvas nos últimos dias no Ceará, muitos podem se perguntar como os dados divulgados no último prognóstico climático da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) podem ser aplicados à realidade. De fevereiro a maio, segundo a Funceme, o principal indutor de chuva é a Zona de convergência do Atlântico Sul, que depende das condições do Oceano Atlântico.

"A Zona de Convergência Intertropical gosta das condições de águas um pouco mais aquecidas no Atlântico Tropical Sul, isso faz com que o posicionamento dela fique próximo ou sobre a região Nordeste. Mas isso não está acontecendo nos primeiros dias de fevereiro, por isso as chuvas não estão sendo tão abundantes", explicou Meiry Sakamoto, Gerente de Meteorologia da Funceme.

Do ponto de vista climatológico, a Zona de Convergência Intertropical costuma surgir a partir da segunda quinzena de fevereiro.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Fortes chuvas provocam alagamentos no Rio de Janeiro

Prognóstico climático

Em janeiro, a Fundação previu que existia 20% de probabilidade, ou seja, de chance de o volume de chuva acumulado nos três meses ficar abaixo da normal climatológica, 40% de probabilidade de ficar em torno da normal e 40% de probabilidade de ficar acima da normal climatológica.



O prognóstico climático lançado pela Funceme não trata das chuvas do dia a dia em cada um dos meses deste trimestre. Meiry Sakamoto cita que as chuvas no Ceará, de um modo geral, são muito irregulares.

"Isso [as irregularidades] fica bastante claro nesses últimos dias. Talvez alguém se pergunte: 'mas se a previsão indicava a probabilidade acima ou em torno da média como as condições mais prováveis, por que que isso não está acontecendo?' Essa distribuição irregular das chuvas é muito característica do nosso semiárido", afirmou.

Tags