Caminhão do Cidadão leva serviços a mais sete comunidades cearenses nesta semana

Os serviços de documentação básica oferecidos pelo Caminhão do Cidadão chegam nesta semana para mais sete comunidades do Ceará. Desta segunda-feira, 7, até o próximo dia 14 de fevereiro, a unidade móvel estará atendendo localidades tanto da Capital, como no Interior. As comunidades do distrito de Tucuns, em Tianguá, e do município de Araripe, no Cariri, serão as primeiras beneficiadas.

Ao todo, serão três comunidades na Capital e quatro no Interior cearense a receber o Caminhão. Diariamente são distribuídas 60 senhas para os usuários. Os atendimentos ocorrem das 8 horas às 16h30min. Entre os serviços ofertados regularmente, estão emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG), do CPF e da Certidão de Antecedentes Criminais, e orientações sobre Seguro Desemprego e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS digital).

Atendimentos na Capital

Em Fortaleza, a população do bairro Jangurussu será atendida na próxima terça-feira, dia 8 de fevereiro. Já as comunidades Graviola, Morrinho e Baixa Pau, situadas nas proximidades da Avenida Monsenhor Tabosa, serão contempladas no período de 10 a 12 de fevereiro. No dia 14 de fevereiro, os serviços de emissão de documentos serão ofertados no bairro Quintino Cunha.

Atendimentos no Interior

Os serviços também serão levados ao distrito de Tucuns, em Tianguá, e à cidade de Araripe, onde permanece nos dias 7 e 8. Além disso, a partir da quarta-feira, 9, a unidade também contempla o município de Ibiapina, na Serra da Ibiapaba. O Caminhão do Cidadão permanecerá na cidade durante dois dias. Por fim, os serviços da semana serão concluídos em Altaneira, nos dias 10 e 11 de fevereiro.

Os atendimentos são coordenados pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). Segundo o Governo do Estado, medidas sanitárias, como uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social, continuam a ser adotadas.

Serviço:

Cronograma Caminhão do Cidadão:

Jangurussu (Fortaleza) - 08/02

Graviola, Morrinho e Baixa Pau (Fortaleza) - 10 a 12/02

Quintino Cunha (Fortaleza) - 14/02

Tucuns (Tianguá) - 07 e 08/02

Ibiapina - 09/02

Altaneira - 10 e 11/02



