Mesmo sem festas oficiais, municípios do Ceará esperam maior fluxo de turistas

O aumento da possibilidade dos casos de transmissão de Covid-19 fez com que o governador Camilo Santana (PT) suspendesse todos os eventos de Pré-Carnaval e Carnaval no Ceará. Mesmo com a confirmação de que não haverá festas durante o período, alguns municípios cearenses podem acabar recebendo um número maior de pessoas, em decorrência da tentativa de curtir os dias de uma outra forma, mais adaptada e sem muita aglomeração.

Para tentar entender o cenário nos municípios com maior fluxo turístico no período do Carnaval, O POVO contatou as gestões das cidades de Aracati, Beberibe, Cascavel e Paracuru. Além disso, ouvimos proprietários de casas de praia e pousadas nesses municípios para falar sobre a expectativa de movimentação nas respectivas cidades. De modo geral, a preocupação das prefeituras no Estado são referentes a condição sanitárias nas regiões e a contaminação pela variante Ômicron.

Paracuru

O Secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Paracuru, Ângelo Tuzze, conta que a expectativa para a chegada de visitantes na Cidade é sempre alta, mesmo a Prefeitura não promovendo nenhum evento público. “Nós ainda estamos muito em alerta em relação à pandemia. No entanto, sabemos que Paracuru é um destino procurado devido ao contexto histórico do seu Carnaval. O município tem uma grande praça de folia".

“Para a Cidade, é importante esse fluxo de visitantes no prisma econômico, pois isso movimenta a economia e gera empregos, mas por outro lado, também tem a questão sanitária. O poder público deve fazer a parte dele e exigir os protocolos para tentar conter o máximo a disseminação do vírus”, comenta o secretário de Turismo.

Município de Paracuru. Vista para o mar (Foto: Thames Cagliari)



Alugar uma casa no litoral, reunir amigos e famílias para curtir dentro das normas do decreto estadual tem sido uma saída para alguns grupos. É o que conta a empresária Ladijane Marta, proprietária de uma casa de praia em Paracuru, a @casadepraia_paracuru, há 10 anos.

Ela relata que está acostumada a receber famílias no período de Carnaval: "A procura para este Carnaval está menor que no período do Réveillon. Em 2021, no Réveillon, a casa foi alugada no mês de agosto. Neste ano, para o Carnaval, ainda não está locada. Nos outros anos não haveria mais casa para alugar neste período. Não há grandes expectativas para as comemorações deste ano. É como se a procura por casas de praia fosse em um mês normal, sem nenhum feriado ou evento nacional ou estadual”.



Casa de praia em Paracuru. (Foto: Arquivo Pessoal)



Aracati

Segundo Luan Mota, secretário de Turismo e Cultura do Aracati, a expectativa para o período de Carnaval na Cidade é grande. “Mas a gente espera que o decreto seja cumprido. A ocupação será alta e nós estaremos de olho para que não haja aglomeração. O intuito é que haja renda para o município, e não um aumento de casos de contaminação por Covid-19”.

Luan conta que desde que houve a flexibilização de pousadas e ativos turísticos, Aracati tem experimentado essa retomada das atividades ligadas ao turismo. "Está no DNA da Cidade essa força turística. Além disso, a gente tem um grupo fiscalizatório multissetorial para acompanhar as ocupações”, reforça.

Ponto Turístico no litoral de Aracati: Canoa Quebrada. (Foto: Secretaria de Turismo de Aracati)



O cancelamento do Carnaval afetou os negócios de Tereza Carneiro, proprietária da Pousada Beira Mar, em Aracati: “Havia uma pré-reserva de 10 quartos da pousada, mas foram canceladas. Até o momento, a pousada não tem nenhuma reserva para este período”, lamenta a empresária.

Tereza também diz que nunca entrou no mês de período de Carnaval nessa situação, sem reservas na pousada. “Percebo que as pessoas deixam de sair não só pela questão de saúde, mas também por questão financeira. O custo para manter uma pousada subiu muito, estamos tentando segurar os preços de antes da pandemia, mas acabamos cedendo aos descontos para não perder o cliente”.



Cascavel

A preocupação das prefeituras no Ceará tem sido a mesma: a contaminação pela variante Ômicron. Ao O POVO, Diego Câmara, secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cascavel, disse que a prioridade era seguir as normas do Decreto Estadual vigente, onde estão suspensos todos os eventos de Pré-Carnaval e Carnaval no Ceará. “O cancelamento dos eventos de Pré-Carnaval e Carnaval no Ceará tem como objetivo frear a disseminação da variante e o aumento dos casos de Influenza".

Além disso, nesse período, mesmo que haja um aumento do fluxo de pessoas na região, o gestor reforça medidas para o controle epidemiológico: "Destacamos a importância da fiscalização às medidas de prevenção, como a exigência do comprovante de vacinação em hotéis, pousadas e barracas de praia em todo o município”, ressalta.



Para o corretor de imóveis David Lima, as restrições da pandemia contribuíram para que amigos e familiares procurassem realizar o próprio lazer de forma privada, sempre buscando alugar casas de praia ou pousadas para realizar a diversão do grupo. No Carnaval não seria diferente: “Todos os fins de semana, o imóvel, aqui na Caponga, está alugado. A procura é grande”, relata David, que está no Airbnb desde 2019 para alugar imóveis.

Casa de para do corretor de imóveis David Lima, na Caponga, Cascavel, Ceará (Foto: David Lima)



*A Prefeitura de Beberibe foi contatada na quarta-feira, 2, às 11h, através de assessoria por ligação, WhatsApp e e-mails, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

