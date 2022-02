Oitavo suspeito envolvido na morte de escrivão da Polícia Civil é preso

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, na última terça-feira, 1º, no município de Caucaia, um mandado de prisão preventiva contra José Fábio de Matos Jacinto, 26 anos, também conhecido como “Fabinho”. O homem é indicado como participante do homicídio que vitimou o policial civil Edson Rabelo, em janeiro deste ano.

O crime que vitimou o escrivão Edson Silva Macedo, 41 anos, ocorreu no dia 8 de janeiro, no mesmo município em que José Fábio foi capturado. Conforme investigações policiais, ele é responsável por ter comunicado aos executores o momento em que o agente entrou no imóvel.

Após ser preso, José Fábio foi conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e o homem se encontra à disposição da Justiça. Dessa forma, sobe para oito o número de envolvidos na morte de Edson capturados.

