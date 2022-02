Carros retirados ilegalmente de uma locadora são recuperados em Itaitinga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na última terça-feira, 1º, dois veículos adquiridos ilegalmente de uma locadora de veículos em Fortaleza. Por casualidade, os carros foram localizados juntos no estacionamento de um mesmo estabelecimento comercial em Itaitinga, a 30,9 km de Fortaleza.

A equipe da PRF recebeu informações da inteligência de que os dois veículos com registros ilícitos estavam circulando na região do Parque Dom Pedro, no município de Itaitinga.

Os policiais fizeram uma busca pela região e encontraram os dois veículos juntos, no entanto, os condutores dos veículos não se conheciam.

Os motoristas dos carros tinham alugado os carros em uma locadora de Fortaleza e não tinham feito a devolução conforme o contrato, informou a PRF.

Dessa forma, o caso se configura como crime de apropriação indébita. Os dois foram presos em flagrante, e um deles ainda respondia por estelionato na Justiça Estadual.



