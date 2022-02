Bélgica vai devolver fóssil de pterossauro encontrado na bacia do Araripe

No Brasil, fósseis são considerados material científico. As normas de coleta e uso são estabelecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI)

O Ministério das Relações Exteriores informou, por meio de nota, na noite dessa terça-feira, 1º, que iniciou processo de repatriação de um crânio do réptil voador Pterosauria, que atualmente está na Bélgica, sob proteção e cuidados do Instituto Real de Ciências Naturais (IRSN) do país europeu.

Encontrado na região da Chapada do Araripe, no Ceará, este fóssil, bem como os demais encontrados em território nacional, é protegido pelo Código de Mineração Brasileiro e pela Convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Extinto há 65 milhões de anos, o Pterosauria se destacou entre os fósseis encontrados pela mandíbula com muitos dentes e pela longa cauda.

Sobre o assunto Paleontólogos questionam procedência de fóssil cearense recém-descrito por estrangeiros

Justiça da França autoriza repatriação de quase mil fósseis da Chapada do Araripe

Fósseis da Chapada do Araripe são encontrados com padre investigado por furto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nota divulgada pelo Itamaraty enalteceu a importância do trabalho conjunto entre órgãos dos dois países para uma solução do caso. “O retorno desse importante patrimônio arqueológico brasileiro, que deverá ficar exposto no Museu de Ciências da Terra, no Rio de Janeiro, é resultado de esforços coordenados do Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Bruxelas, e do Serviço Geológico do Brasil, entidade vinculada ao Ministério de Minas e Energia”, afirmou.

Em dezembro de 2021, paleontólogos brasileiros e alemães publicaram um artigo na revista Nature Ecology e Evolution, explicando a importância de combater o tráfico de fósseis, ressaltando a necessidade de repatriação dos materiais aos países de origem. Na publicação, o fóssil cearense Ubirajara jubatus foi usado como exemplo.

Levado para o Museu Estadual de História Natural Karlsruhe (SMNK), na Alemanha, em 1995, o fóssil foi retirado da bacia do Cariri sem a documentação necessária para a exportação, de acordo com a legislação brasileira. Pesquisadores brasileiros fizeram questionamentos sobre a chegada do fóssil à Alemanha, após paleontólogos do Reino Unido, Alemanha e México publicarem a descrição da nova espécie.



Para a valorização e proteção dos fósseis brasileiros, foi levantado em 2020 nas redes sociais a hashtag #UbirajaraBelongsToBR (Ubirajara pertence ao Brasil).



Inaceitável que em pleno sec. XXI, estejam retirando os fósseis do país. Tal prática, deixa um vazio na nossa história. Queremos visitar fósseis brasileiros em museus brasileiros!

Nossa integrante @Bia_Grigio, elaborou a arte para cobrar o que é nosso.#UbirajarabelongstoBR pic.twitter.com/ExPeS3rRqC — Arqueologia e Pré-História (@ArqueoPreHist) December 14, 2020

Tags