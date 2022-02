Covid: 99,14% dos servidores da Segurança Pública tomaram vacina no Ceará

Ao todo, 99,14% dos servidores da Segurança Pública do Ceará tomaram a vacina contra Covid-19. Entre eles, estão policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, servidores da Perícia Forense, da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp) e da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). O número é referente à primeira dose da vacina. 208 profissionais não se submeteram a imunização e, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o número integra pessoas que apresentaram laudos médicos constatando problemas que os impediriam de tomar a vacina.



A Polícia Civil conta com 3.343 servidores, destes 3.310 tomaram a primeira dose e 3.268 tomaram a segunda dose. Ao todo, 33 não tomaram nenhuma dose, menos de 1% do total.

A Polícia Militar, com um efetivo de 18.845 profissionais, apresentou 18.697 de policiais imunizados com a primeira dose e 15.947 com a segunda dose. 148 servidores não tomaram nenhuma dose. O POVO divulgou, no dia 14 de janeiro, que em uma semana 54 policiais militares haviam testado positivo para Covid-19.

No caso do Corpo de Bombeiros Militar, que possui efetivo de 1.693, 1.667 tomaram a primeira dose e 1.476 tomaram a segunda, sendo que, ao todo, 26 não tomaram nenhuma dose.

A Perícia Forense apresentou 100% dos servidores vacinados com a primeira e a segunda dose. São 398 servidores, todos imunizados.

Na Academia de Segurança Pública, apenas um profissional não foi imunizado por atestar doença que atestaria restrição médica. São 126 servidores, e 125 tomaram a primeira e a segunda dose. Na Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), todos também foram imunizados com a primeira e a segunda dose.

Houve queda do número de imunizados da primeira para a segunda dose na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. No restante das vinculadas, o número de vacinados foi o mesmo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que os profissionais de suas vinculadas Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp) e Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) "estão em processo de vacinação das 1ª e 2ª doses e da dose de reforço".

A logística e a divulgação do cronograma de vacinação contra a Covid-19 dos servidores e militares da segurança pública do Estado são estabelecidas pelas secretarias municipais de saúde, que são encarregadas pela aplicação dos imunizantes. Os casos de não vacinados sem justificativa médica incorrem em falta disciplinar, apontou a SSPDS, citando a Lei Nº 17.633 de 27 de agosto de 2021.

