Fim de semana: turistas são maioria das vítimas de afogamento no Ceará

No último fim de semana, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará salvou 23 vítimas de afogamento nas praias do Estado. Desse total, 21 casos aconteceram nas praias do Futuro e Caça e Pesca, com a maioria de vítimas (15) sendo turistas. O Bombeiros atuam no salvamento e para coibir aglomerações, e têm área de atuação nas praias de Fortaleza, Caucaia, Jericoacoara e Aracati. Houve ainda realização de 825 ações de prevenção de afogamentos.

De acordo com o 1º tenente do CBMCE, Bruno Torquato de Sousa, entre os casos de Fortaleza, 15 eram turistas (São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Minas Gerais, Piauí e Santa Catarina, além de um turista de Portugal).

O efetivo do Corpo de Bombeiros no fim de semana contou com 55 guarda-vidas em 23 postos de guarda-vidas. Houve ainda utilização de "nove quadriciclos, cinco viaturas 4×4, quatro motos aquáticas, além do apoio de duas ambulâncias do tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU), da 1ª e 2ª Companhias de Salvamento Marítimo do Batalhão de Busca e Salvamento, da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (3ªCia/4ºBBM), com sede em Aracati e do Posto Avançado de Jericoacoara".

