UFCA irá ofertar o curso de residência médica em ortopedia e traumatologia

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) passará a ofertar curso de de residência médica em ortopedia e traumatologia. A residência terá duração de três anos. Segundo a Faculdade de medicina da UFCA, a princípio, a unidade disponibilizará uma vaga de especialização por ano. A expectativa é que as atividades sejam iniciadas a partir de 1º de março de 2022. Esse é o 7º programa de especialização médica da Universidade.

A residência médica é uma modalidade de especialização voltada para médicos que já concluíram a graduação em medicina. O curso terá carga horária de 60 horas por semana. "É um treinamento intensivo com atividades 90% práticas e 10% teóricas, envolvendo discussões de casos, discussões de artigos, seminários de casos específicos da ortopedia e traumatologia", explica o coordenador da comissão de residência médica da Faculdade de Medicina da UFCA, Sávio Feitosa.

Segundo o coordenador, ao longo dos três anos, os residentes vão fazer rodízios entre as atividades para conseguir adquirir todas as competências necessárias para se tornarem ortopedistas e traumatologistas. "Existem atividades que vão desde o nível ambulatorial a consultas mais simples. Pequenos procedimentos, passando por avaliação de pacientes internados em enfermarias. Também há a avaliação de pacientes mais graves, em terapia intensiva. Além de procedimentos mais complexos, como os cirúrgicos", conta o responsável pela unidade.

O coordenador explica que, para instituir a especialização, um projeto pedagógico foi enviado à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), que faz parte do Ministério da Educação (MEC). A comissão avaliou a proposta pedagógica, bem como a qualificação dos docentes, dos médicos e dos serviços de saúde da Instituição. Além disso, foi realizada uma visita técnica nas unidades de saúde da região, para comprovar as condições de oferecer as atividades. Por fim, o MEC emitiu um parecer para o pagamento de bolsas aos médicos residentes.

Além da área de trauma, que atende pacientes que adquiriram lesões decorrentes de acidentes, a especialização também abordará problemas congênitos. "Nós temos as doenças infecciosas, como as osteomielites, por exemplo. Nós temos os tumores que atingem os ossos, sejam eles primários ou metástases. Temos as doenças metabólicas, endócrinas e degenerativas, que atingem os ossos, como a osteoporose. Doenças como a insuficiência renal, que acaba causando problemas nos ossos. Então existe toda uma gama de pacientes que vai precisar da atenção do ortopedista ao longo da sua vida, não só aquele que passa por algum trauma", frisa o docente da Faculdade de Medicina.

No Estado, o ingresso para qualquer curso de residência médica ocorre através do Processo Seletivo Unificado de Residência Médica (PSU-RESMED). O processo ocorre no segundo semestre de cada ano e é composto de prova escrita e análise de currículo. "Quando a gente teve a aprovação desta residência em ortopedia e traumatologia, já havia uma seleção em andamento. Ela havia começado no final de 2021. A gente vai lançar um aditivo para aqueles que já se submeteram a essa seleção possam optar por esta vaga", esclarece Sávio Feitosa.

Os médicos que se interessam pela especialização na área de ortopedia e traumatologia devem ficar atentos às próximas seleções que ocorrem, geralmente, no segundo semestre de cada ano. Os candidatos podem conferir as informações sobre os cursos e as seletivas, bem como realizar as inscrições, através do site do PSU-RESMED.

Além da nova especialização, desde 2009, o curso de medicina da UFCA oferece os programas de residência em cirurgia geral, clínica médica, ginecologia obstetrícia, pediatria, patologia e medicina de família e comunidade.

