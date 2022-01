UFC realiza em fevereiro o VI Seminário de Assessoria de Comunicação

O curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará realiza, entre os dias 2 e 4 de fevereiro, o VI Seminário de Assessoria de Comunicação, que debaterá campanhas eleitorais, criação de celebridades e comunicação interna. Com programação gratuita durante os três dias, das 19h às 21h, o evento é aberto ao público e terá transmissão via canal do Curso de Jornalismo da UFC no Youtube.

Em três dias de debates, o Seminário contará com a participação de profissionais de referência no mercado e pesquisadores em Comunicação. A professora e pesquisadora em Comunicação Digital na Universidade de São Paulo (USP) e autora do livro “De blogueira a influenciadora”, Yssaaf Karhawi, comanda a conferência de abertura do evento, com o tema “Estratégias de criação e projeção de imagem dos participantes de realities show”.

No segundo dia do evento, as palestras terão a temática "O Papel da Comunicação Interna no Fortalecimento da Imagem Institucional e Prevenção de Crises", com participação Ludmila Wanbergna, jornalista e chefe da Unidade de Comunicação Social do Hospital Universitário Walter Cantídio; Mônica Carniello, professora da Universidade de Taubaté (Unitau) e especialista em comunicação pública e governamental; e Edwin Carvalho, professor do setor de estudos "Assessoria de Imprensa".

Com o tema Marketing eleitoral, o sexto seminário encerra as palestras com o painel "Os Desafios da Comunicação em Campanhas Eleitorais", com participação da jornalista Adriana Saboya, especialista em marketing político; Lucirene Maciel, jornalista com experiência em campanhas eleitorais, que atualmente integra a assessoria de imprensa do ex-governador do Ceará e senador Cid Gomes. A programação completa está disponível nos perfis oficiais do curso de jornalismo no Instagram, Facebook e site.

Serviço

VI Semascom do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Quando: 2 a 4 de fevereiro

Horário: A partir das 19 horas

Onde: Canal do Curso de Jornalismo no Youtube

Inscrição: Através do formulário online (clique aqui)



