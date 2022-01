IFCE cobrará passaporte da vacina para alunos e pessoas que queiram entrar nos campi

Das Instituições de Ensino Superior (IES), com sede em Fortaleza, apenas a Universidade Federal do Ceará não confirmou a cobrança do passaporte da vacina

O Conselho Superior do Instituto Federal do Ceará (IFCE) aprovou por unanimidade, em reunião extraordinária ocorrida na última quarta-feira, 26, a cobrança do “passaporte da vacinação” para acesso às dependências da instituição. A decisão obriga servidores, alunos e terceirizados a apresentar o comprovante de vacinação para desenvolvimento de suas atividades no IFCE.

A instituição recomenda que alunos, servidores ou terceirizados os quais ainda não se imunizaram e querem regularizar a situação vacinal procurem as unidades de vacinação no seu município de residência. A cobrança do comprovante de vacinação também valerá para a comunidade e pessoas da sociedade que precisem entrar nas dependências de qualquer unidade do IFCE.

Das Instituições de Ensino Superior (IES) com sede em Fortaleza, apenas a Universidade Federal do Ceará não confirmou a cobrança do passaporte da vacina. Na segunda-feira, 24, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) informou que os seus estudantes deveriam apresentar o documento.

O ingresso será permitido a partir da comprovação da primeira dose, no entanto, o IFCE acompanhará o cumprimento de todo esquema vacinal dentro dos prazos estabelecidos pelas autoridades de saúde. Os detalhes da forma de comprovação, data início da cobrança, exceções e eventuais sanções estarão contidas na Resolução do Conselho Superior, que deverá ser publicada nos próximos dias.

Na mesma reunião, o Conselho referendou a Resolução 73, que trata do retorno presencial. Desta forma, o IFCE segue com o planejamento realizado, com o retorno de aulas presenciais nos próximos dias, conforme calendário letivo, nos campi que vão iniciar o semestre 2022.1. As aulas seguem remotas nos campi que irão concluir o ano letivo 2021 até 28 de fevereiro.

O Conselho Superior (Consup) é a instância máxima decisória do IFCE e conta com representantes da sociedade civil e de todos os segmentos da comunidade interna, de todas as macrorregiões do Estado.

