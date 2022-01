Veja quais empresas vão instalar unidades em presídios do Ceará

Previsão é de que, em 90 dias, existam 13 empresas instaladas no sistema prisional do Ceará. Hoje, 281 internos estão trabalhando

Três empresas tiveram cessão aprovada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) para instalar unidades industriais dentro do sistema penitenciário do Ceará. São as empresas Top London, especializada em confecção de moda feminina, a Ledsim, empresa fabricante de produtos para iluminação por LED e a IBM, indústria brasileira de máscaras. Atualmente, 281 internos estão trabalhando nas empresas já instaladas.

A Top London será instalada na Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim e as empresas Ledsim e IBM ficarão na CPPL 6. A instalação das empresas faz parte do projeto Cadeias Produtivas. De acordo com a SAP, em dois anos o projeto recebeu oito empresas, duas instalações em processo de finalização e mais três empresas contempladas pelo chamamento público. A previsão é de que em 90 dias estejam funcionando 13 empresas dentro do sistema prisional.

Conforme informações da SAP, os internos trabalham 40 horas semanais e recebem remição de pena a cada três dias trabalhados. A metade do salário é enviada a família, 25% entra como depósito judicial para benefício futuro do interno em liberdade e os outros 25% retornam ao sistema prisional para investimento em melhoria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As empresas instaladas são: Mallory (confecção de ventiladores), Ypioca (confecção de camisas de palha, usadas para revestir a garrafa da cachaça), Malwee (confecção de peças de vestuário), Prot Servis (confecção de roupas profissionais), Sky Beach (confecção de roupas), W.Jota Gráfica e Editora (prestação de serviços em gráfica), Onvit (empresa de processamento e exportação de castanha de caju) e Marisol (confecção de peças de vestuário). Estão em processo de instalação as empresas Allure e Hiteck.

Tags