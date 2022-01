Adpec e Anadep pesquisam perfil étnico-racial de defensores públicos

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) está relizando uma pesquisa sobre o perfil étnico-racial de profissionais das Defensorias Públicas. O estudo tem como objetivo levantar dados para estimular a reflexão sobre o tema no âmbito da Defensoria Pública. Podem responder qualquer defensora ou defensor público do Ceará. A pesquisa é feita através de questionário online e o resultado será divulgado em breve.

Sobre o assunto Ceará tem 178 defensores públicos abaixo do ideal, aponta associação

"A quem interessa o enfraquecimento da Defensoria Pública?", questiona Elisabeth Chagas sobre ações da PGR

Número de propostas antirracistas cresce na Câmara, mas pauta permanece travada

O POVO ganha prêmio da Adpec com reportagem sobre licenças maternidade e adotante

Combate ao racismo em 2021

A iniciativa faz parte da campanha "Racismo se combate em todo lugar: Defensoras e Defensores Públicos pela equidade racial", realizada ao longo de 2021 pela Anadep. A iniciativa ainda recebeu apoio da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Ceará (Adpec) que, como parte da ação da campanha, reuniu diversos associados em encontros mensais de “Clube de Leitura”. Durante os encontros, foram debatidas obras que explicavam, de forma detalhada, as diversas perspectivas relacionadas ao combate ao racismo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em maio passado, durante o mês da Defensora e do Defensor Público, a Adpec também realizou um webinário que trouxe para o centro da discussão sobre a “Atuação do Poder Público no combate às opressões sob a ótica da interseccionalidade”. A palestra foi presidida por Erika Hilton, vereadora do PSOL, eleita como a mais votada da cidade de São Paulo e sexta no ranking geral do país, com 50.508 votos.

De acordo com a presidenta da Adpec, Andréa Coelho, essa foi uma campanha que trouxe uma visão e consciência mais ampla para os defensores do combate ao racismo. “Essas inúmeras ações trazem para nós a certeza de que estamos no caminho certo e que devemos debater cada vez mais esses assuntos que são pertinentes e que transformam a sociedade. Agora vamos colher os resultados dessa campanha, que vale ressaltar, atingiu todos os estados nacionais, e encontrar defensoras e defensores mais atentos às pautas que visam combater o racismo em todas as suas esferas, além de refletir em questões dentro da própria Defensoria”, disse.

A representante no Ceará da Comissão de Igualdade Racial da Anadep, Eduarda Paz, falou sobre o engajamento que o Estado teve durante toda a campanha e a importância da Comissão para discutir assuntos como esse. “Como Comissão, nós conseguimos organizar e pensar sobre o tema de uma maneira mais aprofundada, apontando divergências ou pontos que não são de conhecimento geral. Foi muito interessante e ficamos felizes em observar o engajamento das defensoras e defensores do Ceará diante da campanha”, explicou.

“O trabalho não para aqui, devemos estar ano após ano, ou melhor, dia após dia, atentos no combate ao racismo”, conclui Andréa Coelho.

Para responder ao questionário, basta clicar aqui.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags