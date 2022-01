Defesa Civil realiza campanha para população receber alertas por SMS

O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) está realizando uma campanha que possibilita o recebimento de alertas de desastres naturais por mensagens de texto. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



A campanha, promovida pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), acontece com vistas ao início do período chuvoso, entre fevereiro e abril. O serviço funciona desde 2018, com mensagens orientando os usuários sobre procedimentos que devem ser realizados diante de possíveis riscos. Até o momento, o Estado conta com 120 mil usuários já cadastrados.



Como se cadastrar para receber alertas da Defesa Civil



Para o recebimento das mensagens, é necessário enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199.

O serviço é gratuito, e cada número de telefone pode receber alertas relacionados a mais de um endereço. O cancelamento pode também ser feito a qualquer momento, enviando a palavra SAIR e o número do CEP para o mesmo contato.



