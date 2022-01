Ceará bate recorde com 3.741 internos aprovados no Encceja PPL 2020

O Ceará registrou 3.741 internos do sistema prisional aprovados na edição de 2020 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) . Ao todo, foram 1.125 aprovados no ensino fundamental e 128 no ensino médio. O exame é uma opção para quem não teve chance de concluir os estudos na idade adequada e serve como oportunidade de obter os certificados dos ensinos fundamental e médio.

Um total de 6.176 internos se inscreveram no exame, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com os resultados, os internos podem conseguir dois tipos de documentos: os Certificados de Conclusão (para quem conseguir a nota mínima nas quatro provas objetivas e na redação) ou a Declaração Parcial de Proficiência (certificação parcial que comprova pontuação mínima em uma ou mais áreas avaliadas, mas não em todas).

Segundo Mauro Albuquerque, secretário da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), educar, capacitar e dar oportunidades de emprego aos internos dá possibilidades reais para que eles não retornem para a criminalidade.

“Isso vai refletir lá na frente quando ele [o interno] estiver solto, e vão ver que a reincidência vai cair bruscamente. Por quê? Porque a gente está libertando com educação a pessoa do crime. Todo país que se reconstruiu foi à base da educação, e a mesma coisa vai acontecer dentro do sistema prisional. Essa pessoa está sendo reconstruída dentro do sistema prisional, com base na educação.”

Segundo o Governo do Estado, entre os aprovados de 2020, 1.253 receberam certificados de conclusão e 2.488 atestados por proficiência em pelo menos uma área de conhecimento.

A prova ainda garante aos internos a possibilidade de continuarem com os estudos durante o período em que estão privados de liberdade. Na edição de 2019, foram aprovados 803 internos e 2.392 receberam atestados por proficiência.

Para os familiares que desejarem acessar o resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020, basta clicar neste link.



