Covid-19: Senac Fortaleza apresenta movimentação tranquila em primeiro dia como centro de testagem

Primeiro dia de atendimentos é marcado pela falta de agendados e agilidade no serviço prestado

A partir desta segunda-feira, 24, cinco sedes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), no Ceará, estão disponíveis para a realização de testes de Covid-19 de forma gratuita. Os novos pontos estão localizados nos municípios de Fortaleza, Aquiraz, Cedro, Maranguape e Quixadá.

Os atendimentos, nas sedes do Senac, são realizados mediante agendamento prévio, por meio do site Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O interessado deve acessar o portal, realizar o cadastro e selecionar a opção Testagem CT Rede Sesi/Sesc/Senac.

O agendamento na plataforma estará disponível semanalmente, às segundas e quintas-feiras, para todos os dias subsequentes. Após finalizar o registro e realizar a validação por e-mail, o paciente escolhe o endereço e marca o dia e horário do teste.

Em Fortaleza, na sede do Senac localizada na avenida Tristão Gonçalves, no Centro, a primeira manhã de atendimento foi mais tranquila do que o esperado. É o que afirma Andrea Ferreira, supervisora administrativa da unidade Senac Fortaleza.

"Está muito tranquilo, a gente até aguardava que viessem mais pessoas, a expectativa era de as pessoas que estivessem cadastradas tivessem comparecido, mas não foi bem como o esperado", relata.

Faltosos

De acordo com a supervisora, apenas durante a primeira hora de funcionamento do novo centro de testagem em Fortaleza, quatro pessoas que estavam agendadas não foram até o local para realizarem o exame.

"É muito importante que quem fez o agendamento não deixe de vir, porque está sendo difícil encontrar centros de testagens com prontidão. Quando alguém não comparece no horário marcado, tira o lugar de outra pessoa que pode estar precisando", destaca.

Andrea relata que as vagas dos dois primeiros dias de testagem se esgotaram em apenas dez minutos. Na manhã desta segunda-feira, 24, já não havia vagas para os dias 24, 25 e 26. Atualmente, o Senac Fortaleza possui a capacidade de realizar 37 testes diários, mas esse número deve aumentar durante os próximos dias.

"A gente espera aumentar esse número. Talvez, na quinta, a gente passe a oferecer 50 testes, e esse número ainda pode aumentar, caso exista demanda", explica.

Devido à necessidade do agendamento, não foi constatada nenhuma aglomeração no local. O tempo de atendimento entre a chegada de um paciente e o recebimento do resultado não passava de 20 minutos.

Com a integração dos novos pontos de testagem do Senac, o Ceará passa a contar com 25 unidades que realizam os exames de forma gratuita no Estado.

Desde a última quarta-feira, 19, oito equipamentos do Serviço Social da Indústria (Sesi) já haviam passado a integrar a rede de atendimento. A ampliação dos locais também tem apoio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

"O Senac sempre trabalhou com essa questão de ter uma participação voltada à melhoria da cidade, é uma honra colaborar. Já havíamos tentado anteriormente, mas agora a ajuda se concretizou", afirma Andrea Ferreira.

O POVO constatou que, durante a manhã desta segunda-feira, 24, o portal Saúde Digital apresentava lentidão para quem buscava realizar agendamentos, mas que era possível concretizar a solicitação do serviço.

