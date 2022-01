Fortaleza apresenta chuva e tempo nublado; previsão é de precipitação em todo o Ceará

Todas as regiões cearenses apresentam de 40% a 70% de chances de chuvas intensas neste sábado. Previsão segue para o domingo, 23, mas com probabilidades menores de precipitações

A manhã deste sábado, 22, está recebendo chuva em vários pontos de Fortaleza. Bairros como Meireles, Aldeota e Jacarecanga registraram precipitações. O Ceará deve seguir, até o próximo domingo, 23, com céu variando entre nublado e com poucas nuvens com possibilidade de chuva em todas as macrorregiões. Há possibilidades de focos chuvosos intensos ainda hoje.

Todas as regiões cearenses deverão apresentar de 40% a 70% de chances de precipitações, com chuvas intensas, principalmente, durante o período da madrugada e manhã. Para o domingo, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica probabilidade menor de chuva — entre 20% e 40% —, mas ainda com registros previstos para todas as macrorregiões.

Sobre o assunto Fortaleza tem chuva fraca na manhã desta sexta, 21; veja a previsão

PMCE recupera preservativos, lubrificantes e cervejas furtados de motel em Fortaleza

Previsão é de alta possibilidade de chuva neste sábado, 22, no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Funceme, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade. Ainda, as precipitações tendem a ser com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte, à princípio.

10 maiores chuvas das últimas 24h em todo o Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva em 27 dos 88 municípios monitorados em todo o Estado. Os dados são relativos às últimas 24 horas e são constantemente atualizados. Dados correspondem às 10h50min deste sábado, 22.

O município de Senador Sá foi o que mais registrou precipitações em todo o Estado: na região do litoral Norte, foram observados 25mm em 24h. A macrorregião do Cariri teve cinco cidades entre as dez maiores precipitações em todo o Ceará: Lavras da Mangabeira (18 mm), Jucás (13 mm), Brejo Santo (11.5 mm), Aurora (11 mm) e Várzea Alegre (11 mm) tiveram chuvas no intervalo. Veja as dez maiores precipitações registradas pela Fundação nas últimas 24h:

25 mm: Senador Sá, no Litoral Norte

21 mm: Hidrolândia, em Ibiapaba

19 mm: Sobral, no Litoral Norte

18 mm: Lavras da Mangabeira, no Cariri

13 mm: Jucás, no Cariri

11.5 mm: Brejo Santo, no Cariri

11 mm: Aurora, no Cariri

11 mm: Várzea Alegre, no Cariri

9 mm: Russas, em Jaguaribana

8.6 mm: Campos Sales, em Sertão Central e Inhamuns

Tags