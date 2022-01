Domingo pode registrar chuva isolada em todas as regiões do Estado, diz Funceme

Na noite deste sábado, 22, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que o domingo, 23, terá um clima parecido com o visto hoje. Com chuvas menos intensas, existe a possibilidade de que ocorra preciptações isoladas em todas as regiões do Estado. A previsão do órgão é de uma madrugada chuvosa para o litoral de Fortaleza.

Ei, gente. Havia uma tendência do domingo ser mais suave de chuva, porém, o cenário deverá ser semelhante ao observado hoje, isto é, alta possibilidade de chuva isolada em todas as regiões.



Para o Litoral de Fortaleza, aquele mimo chegando entre madrugada e manhã. — funceme (@funceme) January 22, 2022

Na manhã deste sábado ocorreram chuvas em vários pontos de Fortaleza. Bairros como Meireles, Aldeota e Jacarecanga registraram precipitações. A expectativa é que o Ceará deve seguir, até amanhã, 23, com céu variando entre nublado e com poucas nuvens com possibilidade de chuva em todas as macrorregiões. A Funceme prevê uma probabilidade menor de chuva para segunda-feira, entre 20% e 40%.

De acordo com a Funceme, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade. Ainda, as precipitações tendem a ser com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte, à princípio.

