Previsão é de alta possibilidade de chuva neste sábado, 22, no Ceará

A presença de áreas de instabilidade deve favorecer a formação das nuvens de chuva no fim de semana. O Estado tem alta chance de chuva no sábado, 22. As condições reduzem no domingo, 23

O Estado tem altas chances de chuva neste sábado, 22, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Funceme, informa que a presença de áreas de instabilidade deve favorecer a formação das nuvens de chuva no fim de semana, especialmente no sábado. As chances, no entanto, reduzem no domingo, 23.

Para esta sexta-feira, 21, foi previsto céu parcialmente nublado e poucas nuvens em todas as regiões do Ceará, com baixa possibilidade de chuva no litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. Para o sábado, 22, há previsão de céu parcialmente nublado, com poucas nuvens e alta possibilidade de chuva em todo o Estado.

No domingo, 23, as condições de chuva reduzem e a previsão indica céu nublado, poucas nuvens e baixa possibilidade de chuva em todas as regiões do Ceará.

Na última quinta-feira, 20, a Funceme divulgou o prognóstico climático para o trimestre de fevereiro a abril, indicando a probabilidade de 20% de que a chuva acumulada na soma desses três meses fique abaixo da média. Há 40% de probabilidade que fique em torno da média e 40% de probabilidade de que fique acima da média.

A gerente de Meteorologia da Fundação comenta ainda que o prognóstico climático trata das tendências para chuva acumulada nos próximos três meses, enquanto a previsão do tempo dá um indicativo das chuvas dia a dia. Essas variações de áreas nas precipitações irão, ao fim da estação chuvosa, apontar como ficou o acumulado do período.





