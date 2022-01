O POVO é veículo mais premiado do Nordeste pelo terceiro ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, O POVO conquistou o título de veículo de comunicação mais premiado do Nordeste. O ranking, divulgado nesta quinta-feira, 13, pelo Grupo Jornalistas & Cia, ainda coloca a publicação cearense no Top 12 do Brasil, junto a veículos como Globo, Folha de S.Paulo, Uol, Metrópoles e O Globo.



O levantamento mostra que, em 2021, os profissionais do O POVO conquistaram cinco premiações que, somadas, garantiram a maior pontuação no ranking regional: 135 pontos. O reconhecimento veio nos prêmios promovidos pela Associação dos Defensores Públicos do Ceará (Adpec), Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário (Abecip), Associação Brasileira de Automação, Consultoria Ponte a Ponte e pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

Segundo o Jornalistas & Cia, o ranking considera os resultados de 170 premiações do jornalismo profissional promovidos no Brasil e no exterior, com participação de veículos e jornalistas brasileiros. A pontuação mínima de cada concurso é cinco pontos e a máxima 100. O peso de cada título varia conforme a abrangência, temática e o nível de dificuldade das competições.



Além do O POVO, no Nordeste, também ocuparam posição nos rankings por Região em 2021 a Rede Globo (Sudeste), Metrópoles (Centro-Oeste), RBS TV (Sul) e Amazônia Real (Norte).



O levantamento também listou os 50 mais premiados do País. Nesse recorte, O POVO ficou na 12ª posição, à frente de veículos também consolidados, como a Globo News (13ª), TV Bandeirantes (15ª), CNN Brasil (19ª), Record (31ª) e Rádio Bandeirantes (33ª). Além do O POVO, outros dois veículos cearenses figuram no ranking: TV Assembleia (40ª) e Diário do Nordeste (50ª).

Na semana passada, o Jornalistas & Cia também havia divulgado o ranking atualizado com a relação dos nomes mais premiados do jornalismo profissional no País. O repórter especial Demitri Túlio, do O POVO, ficou no topo da lista entre os profissionais da Região Nordeste. Nacionalmente, o jornalista fica na 18ª posição. Outros profissionais do O POVO também apareceram na 100 melhores do Nordeste: Fátima Sudário (13ª), Gil Dicelli (25º), Fabio Procópio de Lima (27º) e Irna Cavalcante (83ª).



Relembre os trabalhos do O POVO premiados em 2021:



Apenas nove estados têm licença-adotante igual à de maternidade (Prêmio Adepec)



Mesmo com pandemia, Grande Fortaleza vive 'miniboom' no mercado imobiliário (Prêmio Abecip)

O potencial do empreendedorismo nas periferias (Prêmio Jornalistas de Impacto)



Automação e tecnologia: as armas contra a crise (Prêmio Automação)



Série fotográfica Despejos (Prêmio MPCE de Jornalismo)

