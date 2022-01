Fim de semana deve ser marcado por chuvas em todas as regiões do Ceará

O fim de semana deverá apresentar condições de chuva em todas as macrorregiões cearenses. É o que aponta a previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta sexta-feira, 14. Conforme apontado pela instituição, o dia de sábado, 15, tem previsão de apresentar os maiores acumulados.

Sobre o assunto Ceará teve mais de 13,5 mil raios registrados nos primeiros 11 dias de 2022

Com chuvas de janeiro, Barragem do Batalhão é o primeiro açude do Ceará a sangrar em 2022

Fenômeno responsável por temporais em MG não ameaça o Ceará, garante meteorologista

Com chuvas da pré-estação, Cachoeira do Boi Morto volta a registrar quedas d'água em Ubajara

Durante o sábado, as condições mais favoráveis para acumulados acontecem na porção centro-oeste do Estado. De acordo com a Funceme, as precipitações devem se destacar principalmente nas macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba, entre o período da madrugada e manhã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já para o domingo, 15, o cenário meteorológico aponta chances de chuva em todas as regiões, mas com acumulados menos expressivos. Segundo a Funceme, em todas as regiões que apresentarem chuvas, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado.

Ainda, segundo a Funceme, em ambos os dias a faixa litorânea poderá apresentar chuva. Essas precipitações são esperadas para ocorrer no período entre madrugada e manhã. Já no decorrer do dia, céu com poucas nuvens.





Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags