Fortaleza e demais regiões do Estado amanhecem com chuva neste sábado

A Capital e demais regiões do Estado amanheceram com chuva neste sábado, 1º de janeiro de 2022. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em 65 dos 68 postos informados.

Em algumas localidades, o registro foi acima de 50.1 mm. São Quixeramobim, no Sertão Central e Inhamus, com 55.8 mm; Iracema, em Jaguaribana, com maior quantidade observada de 55 mm; Umari, em Cariri, com maior quantidade observada de 59 mm; Campos Sales, no Sertão Central e Inhamus, com 93.8 mm; Araripe, no Sertão Central e Inhamus, com 58 mm; e Aurora, em Cariri, com maior quantidade observada de 59 mm. Os dados foram atualizados às 8h52 desta manhã.

Leia Mais - Ceará tem previsão de 40% a 70% para ocorrência de chuvas neste Réveillon

10 maiores chuvas por posto do dia

- Campos Sales: 93.8 mm

- Milagres: 88 mm

- Barro: 72.5 mm

- Aurora: 59mm

- Umari: 59 mm

- Araripe: 58mm

- Juazeiro do Norte: 57 mm

- Quixeramobim: 55.8 mm

- Iracema: 55 mm

- Crateús: 49 mm

O litoral de Fortaleza (Maranguape, Itaitinga, Cascavel) e alguns pontos da cidade também tiveram pancadas de chuva, com média de 5 mm.



"Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.", justificou órgão responsável pelo relatório (de Monitor de Secas).

"À tarde e à noite, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva.", informa.

No domingo, 2, a temperatura máxima será de 30º e a mínima de 26º, com indícios de mais chuva.



