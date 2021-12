Sem Réveillon e show pirotécnico, Aterro da Praia de Iracema tem pouca movimentação no último dia de 2021

A poucas horas da chegada do Ano Novo, é baixa a movimentação de pessoas no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Com a proibição da tradicional festa de Réveillon pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia de Covid-19, o palco de um dos maiores eventos de fim de ano no Brasil parecia vivenciar mais um dia comum na tarde desta sexta-feira, 31



O POVO percorreu quase toda a extensão da orla onde a festa acontecia, e constatou a presença de poucos banhistas. No calçadão, o clima era de tranquilidade, com frequentadores, em sua maioria, da própria Capital. Muitos aproveitaram o dia com céu nublado, após pancadas de chuvas passageiras, para fazer caminhada ou passear com animais de estimação.



Diferente da Virada de 2020, quando foram instaladas grades entre o calçadão e a faixa de areia, não houve qualquer tipo de restrição no acesso ao local. O estacionamento, no entanto, precisou ser bloqueado para abrigar as viaturas da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), que terá equipes atuando na fiscalização da orla durante toda a madrugada. Policiais militares e agentes da Guarda Municipal também estarão no local para realizar patrulhamento ostensivo.

Perto do mar no último dia do ano



Mesmo sem os shows e o espetáculo da queima de fogos, que em 2019, último ano antes da pandemia, havia atraído mais de 1,2 milhão de pessoas, não foi difícil encontrar turistas que escolheram a “Terra da Luz” para passar o último dia de 2021 e dar as boas-vindas ao novo ano. É o caso do advogado Said Santos, 39, que veio com a família do Acre e pretende ficar na Capital cearense até a próxima semana.



“A gente sabe que não vai ter a queima [de fogos] neste ano, e que isso era uma coisa muito tradicional, mas mesmo assim resolvemos vir para descansar um pouco, aproveitar alguns momentos de lazer. Não foi algo que tinha planejado, mas aproveitando que eu já tinha uns negócios para tratar aqui, resolvi juntar o útil ao agradável”, contou. Com a baixa movimentação no Aterro, Said e o filho de 14 anos aproveitaram o fim de tarde para jogar futevôlei.



O empresário João Pedro Ferreira, 27, que na pré-pandemia costumava participar da festa todos os anos, dessa vez foi ao local por um motivo diferente. “Vim agradecer pelo ano, pela saúde da família e dos amigos, recarregar um pouco as baterias e pedir que o próximo ano seja melhor e traga energias boas”, disse. João estava acompanhado do amigo Rafael Mesquita, 25, que disse concordar com o cancelamento da festa neste ano. “A pandemia ainda não acabou e é sempre bom evitar aglomerar. A gente veio mesmo só pra dar uma volta e já, já retornamos para casa”, afirmou.



Com a baixa movimentação de pessoas, a assistente social Linda Rocha, 51, aproveitou o ambiente calmo e a predominância do barulho das ondas para renovar os laços de fé com Iemanjá, a Rainha do Mar. “Eu tô com muita esperança de que o novo ano vai trazer muita paz, saúde e prosperidade. Aproveitei esse momento aqui para refletir sobre todo o que foi vivenciado ao longo de 2021 e renovar a fé. A gente sabe que todo ano é uma renovação para cada pessoa e que podem aparecer alguns obstáculos, por isso é importante que a nossa fé esteja fortalecida sempre”, contou.

Embora a Virada seja atípica pelo segundo ano consecutivo, Fortaleza encerra 2021 com números positivos na ocupação da rede hoteleira, que chega a 87%, conforme estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (Abih). Sem os shows pirotécnicos e musicais que animam o Réveillon no Aterro de Iracema, parte dos visitantes deve aproveitar a passagem de ano em praias de Icapuí, Caucaia e Jijoca de Jericoacoara, cidades da região Metropolitana de Fortaleza. (Colaborou: Leonardo Maia)

