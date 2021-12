Última quinta-feira de 2021 deve ser chuvosa em todas as regiões do Ceará, aponta Funceme

A última quinta-feira de 2021, dia 30, deve ser marcada pela ocorrência de chuvas em todas as macrorregiões do Ceará. É o que aponta previsão atualizada da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgada na tarde desta quarta-feira, 29. Segundo o órgão, os maiores volumes de precipitações podem ser registrados entre a madrugada e o começo da manhã.



A faixa litorânea, parte Oeste e o Sul do Estado são as áreas que apresentam condições mais favoráveis para os eventos pluviométricos. De acordo com a Funceme, o cenário é resultado da formação de áreas de instabilidade, além da influência de fatores climatológicos locais, como umidade, temperatura e relevo. O município com menor expectativa de chuvas é Jaguaribana, na região do Vale do Jaguaribe, onde as chances de precipitações variam de 20 a 40%, segundo informou o órgão meteorológico.

Sobre o assunto Enchentes na Bahia: o que está acontecendo e como ajudar?

“Maior desastre natural da história”, diz governador da Bahia

Fortaleza Basquete Cearense realiza doações no Castelão para vítimas das chuvas na Bahia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A previsão da Funceme acompanha tendência apontada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que nesta quarta-feira, 29, renovou o alerta de chuvas intensas para 87 municípios cearenses. O prognóstico vale até às 11 horas desta quinta-feira, 30, intervalo em que poderão ser registradas precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento que podem chegar a 60 km por hora.



As outras 97 cidades que haviam sido classificadas no nível vermelho, que representa “perigo” de fortes temporais, voltaram às condições climatológicas normais na tarde de hoje. Ainda assim, podem registrar pancadas isoladas, em intensidade fraca ou moderada, ao longo desta quinta-feira. A mudança de classificação descarta chances de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e incidência de possíveis descargas elétricas.



Mesmo com a mudança de cenário, o órgão federal recomenda que eventuais danos causados por fortes chuvas devem ser comunicados à Defesa Civil, por meio do telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193. Ambos os serviços funcionam em regime de prontidão, 24 horas por dia, e atendem ocorrências nos 184 municípios cearenses.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags