Programa Mais Nutrição ultrapassa marca de 2 mil toneladas de alimentos doados

As doações são feitas através das fábricas da Ceasa em Barbalha, no Cariri, e em Maracanaú, na Região Metropolitana

Na manhã desta quarta-feira, 29, o governador Camilo Santana (PT) anunciou que o Programa Mais Nutrição, do Governo do Ceará, ultrapassou a marca de duas mil toneladas de alimentos doados aos cearenses que vivem em situação de vulnerabilidade social. A ação é organizada pela primeira-dama Onélia Santana.

As doações são feitas através das fábricas da Ceasa em Barbalha, no Cariri, e em Maracanaú, na Região Metropolitana, esta última implantada em junho de 2019. A iniciativa também tem como um de seus objetivos reduzir o desperdício de alimentos e proporcionar a segurança alimentar de crianças, adolescentes, adultos e idosos assistidos por instituições cearenses.

“São milhares de famílias atendidas, promovendo a segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes e combatendo o desperdício de alimentos. Agradeço a todos os parceiros do Estado envolvidos no programa”, disse Camilo em suas redes sociais.

Mais de 136 entidades são atendidas pela ação, instituições que atendem pessoas em situação de rua, crianças com câncer e fissura labiopalatal, vítimas de enchentes, entidades artesanais, artistas circenses, além de famílias atendidas pelo Mais Infância Ceará.

O Programa Mais Nutrição, do Governo do Ceará, ultrapassou as 2 mil toneladas de alimentos doadas aos cearenses mais vulneráveis. Idealizado pela primeira Onélia Santana, o projeto conta com as fábricas da Ceasa de Maracanaú e Barbalha e contempla 136 entidades. (cont) pic.twitter.com/3PTsJFpv0b — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 29, 2021





Banco de alimentos

A iniciativa mantém um banco de alimentos in natura que seriam desperdiçados pelos comerciantes da Ceasa, por falta de demanda ou condições estéticas, mas que permanecem adequados ao consumo humano e contêm as características nutricionais preservadas. Para garantir a correta manipulação e preparo dos alimentos, tudo passa por um rigoroso e importante trabalho de prevenção e higienização, cotidianamente.

O projeto realiza a produção de polpas de frutas e também produz um mix para a transformação em sopa através da desidratação de legumes (mandioca, cenoura, batata, abóbora, beterraba). A fabricação conta com a doação mensal de 600 kg de macarrão do Grupo M. Dias Branco. O mix tem ampla capacidade de atendimento, por ser de fácil e rápido preparo (um quilo de sopa prepara 40 porções), com prazo de um ano de validade para consumo.

