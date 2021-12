Rede estadual: matrículas de escolas começam no dia 17 de janeiro em Fortaleza

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) divulgou, nesta segunda-feira, 27, o cronograma de matrícula para alunos novatos nas escolas públicas da rede estadual. Em Fortaleza, o processo terá início no dia 17 de janeiro, para estudantes oriundos da rede particular, de outros estados ou que tenham abandonado a escola e desejem retomar os estudos. Já para os demais municípios cearenses, as matrículas acontecem a partir do dia 12 de janeiro.

No caso dos estudantes que serão remanejados da rede municipal para as escolas do Estado, o período para matrícula acontecerá entre os dias 5 e 11 de janeiro. Haverá ainda a confirmação dos alunos veteranos sobre sua permanência na escola e o remanejamento interno, direcionado para os alunos que mudarão de escola dentro da rede estadual.

Para realizar as matrículas, as escolas deverão adequar seus espaços conforme as medidas de segurança sanitária em vigor para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Os alunos com idade superior a 12 anos devem apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19, assim como outras doenças inseridas no calendário nacional.

A rede estadual de ensino no Ceará oferta prioritariamente o ensino médio, devido à municipalização de escolas de ensino fundamental. A exceção é considerada quando for comprovada a impossibilidade do atendimento pela administração do município e no caso de escolas indígenas, Unidades Prisionais e Centros Socioeducativos.

Para 2022, uma das premissas para matrícula é a busca ativa por crianças e jovens que estão fora da escola, “por meio de uma ampla mobilização envolvendo estudantes e suas famílias”. Haverá ainda uma estratégia permanente em cada escola, visando ao fortalecimento dos vínculos com os alunos, estimulando o retorno e permanência na unidade.

Documentos necessários para matrícula (qualquer etapa)*:

Cópia da certidão de nascimento

Transferência ou declaração de escolaridade

Duas fotos 3x4 do estudante

Cópia do comprovante de endereço

Cópia do Registro Geral (RG)

Cópia do comprovante de Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Cópia do comprovante de Identificação Social (NIS) para família cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

Cópia do cartão de vacinação, conforme Lei Nº 16.929, de 9 de julho de 2019, para estudantes com até 18 anos de idade**

Cópia do cartão de vacinação contra Covid-19 para estudantes com idade igual ou superior a 12 anos

* Com exceção da certidão de nascimento, a falta de qualquer destes documentos não compromete a matrícula.

** No caso do cartão de vacinação contra Covid-19, para estudantes com idade igual ou superior a 12 anos, será dado um prazo de 30 dias para que seja apresentado o comprovante, mesmo que o aluno só tenha tomado a 1ª dose. O mesmo prazo vale para apresentação do cartão de vacinação estabelecido pela Lei Nº 16.929, de 9 de julho de 2019, para estudantes com até 18 anos.



