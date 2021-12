Camilo destaca redução da violência, mas considera "aquém" do desejado

Faltando poucos dias para o fim de 2021, o Governo do Ceará realizou mais uma cerimônia para oficializar a promoção de 3.207 militares do Estado. O evento ocorreu no Centro de Eventos do Ceará e contou com a presença do governador Camilo Santana, além do secretário estadual de segurança Sandro Caron.

Durante o evento, em conversa com a imprensa, o governador avaliou o ano de 2021 no âmbito da segurança pública. Camilo destacou os investimentos realizados, mas reconheceu que o Estado ainda precisa avançar.

"Um ano positivo nos números, mas que nos deixa muito aquém do nosso desejo de colocar a segurança pública em números que possam deixar mais tranquila a população cearense", destacou o governador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A celebração em relação aos números alcançados neste ano pode ser entendida após Caron destacar os avanços conquistados pela segurança pública durante este ano.

"Estamos fechando 2021 entre os cinco estados da federação com maior redução de homicídios, uma redução de praticamente 20% dos homicídios e 10% dos crimes violentos contra o patrimônio".

LEIA TAMBÉM| Nova cepa H3N2: saiba quais tipos de vírus gripais circulam no Ceará

Ainda de acordo com o secretário de segurança, o ano de 2021 terá o segundo menor registro de homicídios no Estado durante os últimos dez anos. O Secretário reconhece a necessidade de melhorias, mas acredita que as políticas de segurança pública estão no caminho certo.

"Estamos fechando o ano com 30 mil capturas de pessoas envolvidas com crime. 2021 tem o menor número de ataques a instituições financeiras da história desse Estado e também o menor número de casos de roubo de carga", ressaltou.

Sobre os números da violência no Ceará, Camilo disse, ainda, que acredita que o Estado paga o preço por, na avaliação do governador, ser transparente na divulgação dos seus números.

"O que mede a questão da segurança são os homicídios e o Ceará é um dos estados mais transparentes nos seus dados, diferente de outros estados que computam homicídios como 'a esclarecer'. Quando faz um ranqueamento, o Estado, às vezes, sai prejudicado", declara.

Sobre a cerimônia de promoção realizada no Centro de Eventos, o governador destaca que esse tipo de ação de reconhecimento sempre foi prioridade de seu governo.

LEIA TAMBÉM| Cavalos usados em passeios turísticos em Jeri são sacrificados; criadores protestam

"Esse foi um compromisso que eu e a Izolda assumimos ainda na campanha de 2014, que era uma reclamação da corporação. Nós vamos chegar ao final de sete anos com mais de 25 mil homens da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros promovidos", destacou.

Um dos contemplados com a promoção dos militares neste fim de ano foi o agora 3º sargento J. Santos. Com 12 anos de carreira na Polícia Militar do Ceará, ele destaca a importância desse tipo de reconhecimento.

"A importância é grande. Esperamos muito por esse momento, que é o reconhecimento do nosso trabalho. É uma profissão de risco, nesses momentos tenho o sentimento de ser reconhecido, tanto pelo Governo, como pela corporação e pela própria sociedade".

O agora 1º sargento Antônio Rodrigues também destaca a relevância da realização da cerimônia que reconhece o trabalho prestado pelos militares.

"É a importância de sentir que contribuímos de alguma forma para a sociedade, além do lado profissional, acaba sendo uma motivação a mais pra gente", ressalta o militar, que, em 2022, completará 22 anos de serviço.

Ao todo, 3.207 profissionais serão promovidos em solenidades que serão realizadas também no Crato e em Sobral neste dia 23 de dezembro. Desde 2015, ano em que Camilo assinou o "ato de promoção dos militares", solenidades de promoção passaram a ocorrer no Ceará.

Para o futuro, o governador garantiu que seguirá realizando investimentos na área de segurança pública, tanto na convocação de novos membros, quanto no investimento em equipamentos.

"Estamos chamando agora mais três mil homens da PMCE, 500 da PCCE, mais de 170 homens da Pefoce, além de uma nova turma do Corpo de Bombeiros. Recentemente, inauguramos mais um Ciopaer no interior. Estamos adquirindo novas armas, equipamentos e câmeras", finaliza.

LEIA TAMBÉM| Para festas de Natal, 57 mil passageiros devem embarcar na rodoviária de Fortaleza

Tags