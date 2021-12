Faculdade que oferta cursos irregulares no Ceará é alvo de ação do MPF

Além do encerramento definitivo das atividades de pós-graduação no Ceará, todos os diplomas expedidos pela Instituição poderão ser invalidados

Ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) requer a suspensão imediata de qualquer atividade mantida pela Unigrendal Premium Corporate. Em parceria com a Faculdade Atenas, a instituição privada oferta irregularmente cursos de pós-graduação nos municípios de Ubajara e Viçosa do Ceará.

O MPF constatou que a instituição não possui os devidos credenciamentos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Ministério da Educação (MEC), que permitem a oferta de cursos de mestrado e doutorado.

Além do encerramento definitivo das atividades educacionais de pós-graduação da Unigrendal em 41 municípios cearenses, todos os diplomas expedidos pela instituição poderão ser invalidados, conforme solicitação da Capes.

Segundo o MPF, os alunos matriculados nos cursos irregulares deverão ser devidamente ressarcidos dos valores referentes à matrícula, às taxas e às mensalidades, com correção monetária. O responsável pela Unigrendal, Daniel Dias Machado, também é alvo da ação do Ministério. Já a pessoa jurídica por trás da Faculdade Atenas não foi localizada.

Em 2019, a Unigrendal também foi alvo de uma ação do MPF semelhante à atual. Na época, o órgão obteve liminar da Justiça Federal suspendendo cursos de pós-graduação irregulares no município de Juazeiro do Norte.

O POVO tentou contatar a Unigrendal para a comentar o assunto, mas a instituição não possui site, rede social ativa ou qualquer outro meio de contato disponível na internet. Já a Faculdade Atenas, que atuou em parceria com a Unigrendal, possui um telefone de central de atendimento em seu site oficial, mas o número não recebe ligações.

