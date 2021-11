Primeira seleção pública para professor da Funece ocorre nesta segunda, 29

Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) oferece 296 vagas para professor temporário e substituto

Ocorre nesta segunda-feira, 29 de novembro, as provas discursivas da 1ª seleção pública para professor substituto e professor temporário da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) 2021.

Ao todo, 1.041 candidatos concorrem a 296 vagas, sendo 909 para temporário e 132 para substituto. A Funece oferece 251 vagas para professor temporário e 45 para professor substituto.

O local de realização da prova é o campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) no Itaperi, distribuído nos blocos G, I, H e J, de 9h às 13h. Os candidatos podem consultar o cartão de identificação no site da Comissão Executiva de Vestibular (CEV).

A Comissão organizadora da seleção informa que, neste dia, o acesso ao campus do Itaperi está restrito aos candidatos, fiscais e pessoal envolvido na aplicação da prova.

Além disso, a comissão solicita que os candidatos sigam os cuidados sanitários no dia da realização da seleção, devendo utilizar máscaras de proteção individual durante todo o período de realização, além de portar máscara reserva e seu próprio frasco de álcool gel ou solicitar à equipe de fiscalização a disponibilização do mesmo



Serviço

O quê: 1ª seleção pública para professor substituto e professor temporário da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) 2021

Quando: segunda-feira, 29 de novembro, de 9h às 13h

Onde: campus da Uece Itaperi, Avenida Silas Munguba, 1700, nos blocos G, I, H e J

Tags