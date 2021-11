14ª Edição das Paralimpíadas Escolares: Ceará é 11º do país e 2º do Nordeste

A 14ª Edição das Paralimpíadas Escolares, que ocorreu em São Paulo, SP, entre os dias 23 e 26 de novembro, marcou uma participação histórica do Ceará na competição. A delegação do Estado terminou no 11º lugar entre os estados brasileiros, com 145 pontos. O time cearense conquistou 53 medalhas, sendo 21 ouros, 21 pratas e 11 bronzes.



O evento, voltado para jovens com deficiência em idade escolar, de 12 a 17 anos, faz parte de uma ação de inclusão social e é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial de Esporte. A Paralimpíadas Escolares contou com a participação de mais de 900 atletas de todas as regiões do país. Segundo os organizadores, os quatro dias de competições foram uma ótima oportunidade de fazer amizades.

O desempenho dos estudantes cearenses garantiu o 2º lugar entre os Estados do Nordeste, ficando com 28 pontos a menos que a Paraíba, a qual marcou 173 pontos e garantiu o 1º lugar. São Paulo sediou o evento e foi a Unidade Federativa com maior pontuação e medalhas conquistadas. Somente Minas Gerais e Alagoas não participaram da competição.



“Parabenizamos toda a delegação que se doou nesses dias de competição, aos técnicos que tiveram uma participação brilhante, aos pais que acompanharam alguns atletas, estamos satisfeitos com esse grande resultado,” disse o secretário do Esporte e Juventude do Ceará, Rogério Pinheiro, em nota do Governo do Estado.



A delegação do Estado foi destaque na Natação, com 9 medalhas de ouros, 11 pratas e 5 bronzes; no Atletismo foram 9 ouros, 8 pratas e 5 bronzes; no Judô e na Bocha, em cada modalidade os estudantes cearenses conquistaram um ouro e uma prata; no Futebol de 5 um bronze e Tênis de mesa um ouro.



Classificação final das Paralimpíadas Escolares 2021:



1º São Paulo – 457 pontos

2º Pará – 296 pontos

3º Rio de Janeiro – 292 pontos

4º Mato Grosso do Sul – 269 pontos

5º Santa Catarina – 196 pontos

6º Distrito Federal – 189 pontos

7º Rio Grande do Sul – 187 pontos

8º Paraíba – 173 pontos

9º Goiás – 161 pontos

10º Paraná – 148 pontos

11º Ceará – 145 pontos

12º Espírito Santo – 131 pontos

13º Sergipe – 88 pontos

14º Pernambuco – 77 pontos

15º Amapá – 55 pontos

16º Tocantins – 55 pontos

17º Bahia – 53 pontos

18º Rondônia – 50 pontos

19º Mato Grosso – 31 pontos

20º Amazonas – 30 pontos

21º Rio Grande do Norte – 30 pontos

22º Maranhão – 28 pontos

23º Acre – 21 pontos

24º Roraima – 11 pontos

25º Piauí – 3 pontos







