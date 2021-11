Hospital em Fortaleza realiza evento online e gratuito sobre saúde mental

O Nosso Lar Hospital realiza nos dias 24, 25 e 26 deste mês a 3ª edição da Jornada Científica. O evento conta com o tema “Saúde mental: uma reação em cadeia”. Nesta edição, executada em parceria com a Startup Amar.Elo, a programação acontece em formato totalmente online e gratuito. As inscrições e a programação completa estão disponíveis no site da Instituição.

Sobre o assunto Black Friday 2021: aplicativos para obter descontos na data

Live debate o mercado de jogos digitais

Festival com João Gomes, Zé Vaqueiro e Xand inicia venda antecipada

Festival Elos retorna com programação presencial e gratuita em dezembro

O evento contará com mesas de debates e conferências ao vivo com a participação de palestrantes de renome regional e nacional. “A Jornada Científica acontece com o intuito de desmistificar temas relacionados à saúde mental, além de auxiliar numa sociedade mais saudável, humanizada e com menos preconceitos e psicofobias”, destaca Aleks Mesquita, presidente do Nosso Lar Hospital e CEO do Amar.Elo Saúde Mental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O foco da Jornada é a promoção de um movimento positivo em prol da saúde mental, além de fomentar reflexões sobre como os problemas psíquicos afetam os aspectos da vida da pessoa acometida por eles. Um dos presentes será o médico psiquiatra Jairo Bouer, que tem 25 anos de experiência em comunicação focada em prevenção, saúde, sexualidade e saúde mental. Ele debaterá sobre o tema "Desmistificando a saúde mental a partir do Covid".

Serviço:

3ª edição da Jornada Científica do Nosso Lar Hospital

Data: 24, 25 e 26 de novembro

Inscrições no site do Nosso Lar Hospital

Conferência "Desmistificando a saúde mental a partir do Covid”

Convidado: Jairo Bouer, médico psiquiatra.

Data: 25 de novembro, quinta-feira

Horário: a partir das 20 horas

Telefone: (85) 3206-3550



Tags