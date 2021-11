PRF realiza passeio ciclístico em prol de crianças com câncer

A ação solidária da PRF contou com a participação de 350 ciclistas e arrecadou doações de brinquedos e alimentos para crianças com câncer em Fortaleza

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Ceará (SINDPRF/CE) realizaram na manhã deste domingo, 21 de novembro, o 1° Passeio Ciclístico contra o Câncer Infantil da PRF no Ceará. A ação teve como objetivo arrecadar doações de brinquedos e alimentos para crianças com câncer acolhidas pelo Lar Amigos de Jesus e pela Casa do Menino Jesus, em Fortaleza (CE). Ao todo, cerca de 350 ciclistas participaram do evento.

Os ciclistas iniciaram o passeio no Centro Administrativo do Cambeba, com a largada por volta das 7 horas e 40 minutos, e se dirigiram até a Praça Portugal, no bairro Aldeota, onde havia uma estrutura preparada para recebê-los: stands com água, orientações de segurança e ações educativas dos órgãos participantes. Após um breve descanso, os pelotões da solidariedade voltaram ao Centro Administrativo, onde ocorreu o encerramento do evento.

A ação faz parte da campanha nacional Policiais Contra o Câncer Infantil e contou com o apoio do Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (DETRAN-CE), Corpo de Bombeiros Militar (CBM-CE), do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará (SEPLAG), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), além de grupos de voluntários e diversas empresas que cooperaram para a realização do evento.

Onde doar?

A arrecadação de brinquedos e alimentos continua até o próximo dia 30 de novembro (30/11). Confira a lista de locais que estarão recebendo os itens que serão doados para crianças que estão lutando contra o câncer:

Sede e Postos da PRF

Sindicato da PRF

DETRAN da Maraponga e Unidades

Base Aérea de Fortaleza

Sede do DNIT

Batalhão BPRE

