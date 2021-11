Enem 2021: Secretaria executa Plano de Segurança nos dias de prova no CE

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorrerão nos próximos dois domingos, dias 21 e 28 de novembro. Para isso, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) planeja ações para garantir a aplicação das provas e a segurança de todos os envolvidos. Segundo a secretaria, serão 597 profissionais atuando na Operação Enem 2021.

“O objetivo é assegurar que todos os inscritos realizem as provas com segurança e que o certame ocorra dentro da normalidade. Os profissionais de segurança pública estão empenhados em desenvolver um trabalho de excelência”, informa a delegada Socorro Portela, coordenadora da Copol. Integrantes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) garantirão a segurança e a logística na aplicação do exame.

A aplicação das provas no Ceará é realizada com apoio da SSPDS desde 2009. Foram traçadas estratégias para acompanhar o percurso das provas do Aeroporto Internacional de Fortaleza (Pinto Martins) até as instituições, onde o Enem será realizado. Em todo o Estado, 30 locais de transferência de provas já começaram a receber os malotes, no início desta sexta-feira, 19.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a edição 2021 do exame teve 3.109.762 pessoas com a inscrição confirmada. No Ceará, são 243.414 inscritos. Ao todo, 1.396 escolas de 116 municípios do Estado estão preparadas para a aplicação das provas

Enem 2021: acompanhamento em tempo real

No dia da prova, Gabinete de Gestão de Eventos Complexos (GGEC) estará sendo executado sede da SSPDS, em Fortaleza. O empenho permite que as ocorrências sejam acompanhadas em tempo real e gerenciarem eventuais incidentes. Além disso, permite com que seus participantes acompanhem o trajeto dos veículos responsáveis pelos malotes de provas, que serão escoltados por viaturas das Polícias, a partir das primeiras horas do domingo.

O gabinete é formado por representantes das vinculadas e de órgãos federais, estaduais e municipais. Também participarão da operação de logística, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), a Secretaria da Educação (Seduc), a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), a Enel (concessionária de energia elétrica), a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará (Detran/CE).

