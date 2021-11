Quinta edição do espetáculo Anjos de Natal terá formato híbrido

Com ingressos custando R$ 150 por pessoa, o espetáculo objetiva reverter toda a renda para a compra de cestas básicas que serão destinadas a 20 instituições filantrópicas do Ceará

O espetáculo Anjos de Natal chega à sua quinta edição neste ano ofertando ao público um evento híbrido, que pode ser assistido de modo presencial ou online. Com ingressos custando R$ 150 por pessoa, o evento objetiva reverter a renda adquirida com as vendas de para a compra de cestas básicas que serão destinadas a 20 instituições filantrópicas do Ceará que cuidam de famílias em situação de vulnerabilidade social.



O evento é promovido por Márcia Travessoni e tem direção artística de Fernando Travessoni, trazendo, entre suas atrações, os cantores Waldonys, Marcos Lessa, Ticiana de Paula, Paulo Benevides, Giovana Bezerra, Brenda Rios e Kayro Oliveira,além da orquestra do Maestro Isaias Alexandre. Além disso, o espetáculo também terá por homília com o Padre Eugênio Pacelli, catequista de Fortaleza.

No modo presencial, o espetáculo será exibido no Teatro RioMar Fortaleza, no dia 5 de dezembro, às 18 horas. Já a transmissão online será realizada ao vivo no Canal MT, o Youtube da Plataforma Márcia Travessoni. A compra do ingresso pode ser feita por meio do telefone (85) 98553 3333, com envio do comprovante de pagamento via Pix (chave CNPJ: 19.521.912/0001-37) para o e-mail [email protected].



Doações para a compra de cestas básicas também podem ser feitas por meio de transferência bancária, que pode ser realizada no dia do evento, via transferência e por meio de um QR Code disponibilizado na tela de transmissão ao vivo pelo canal no YouTube. Para mais informações, a organização do evento disponibiliza o número (85) 3242 03333.



